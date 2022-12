Como diz o velho ditado, chegar ao topo é difícil, mas permanecer lá é mais ainda. A ginasta brasileira Rebeca Andrade teve um teste importante em 2022, passando com louvor.

Em Tóquio 2020, Rebeca conquistou as duas primeiras medalhas olímpicas da ginasta artística feminina do Brasil: ouro, no salto, e prata, no individual geral. Também ganhou duas medalhas no Mundial de 2021. Com as americanas Simone Biles e Sunisa Lee fora das competições em 2022, todos os olhares se voltaram para a brasileira no Mundial deste ano.

Missão dada, missão cumprida. Rebeca conquistou o ouro do individual geral no Mundial, com folgas, levou o bronze no solo e ajudou o Brasil a conquistar um inédito quarto lugar por equipes.

“Não posso controlar as expectativas das outras pessoas. A única pessoa que eu posso controlar sou eu. Se a pessoa quiser que eu ganhe, fico feliz porque ela está torcendo por mim e, obviamente, também quero ganhar. Mas não posso ficar pensando só na medalha, porque então o que eu preciso fazer antes, não vou conseguir realizar", ela disse ao Olympics.com.

Saber lidar com as vitórias é tão importante quanto saber conviver com as derrotas. Rebeca também teve alguns deslizes no Mundial, como a queda na decisão das barras assimétricas, o seu aparelho favorito. Nada que abale a sua confiança.

“Se eu fiz a minha melhor técnica, se eu dei o meu melhor sorriso, se eu estava no meu melhor dia de alegria, eu acho que já vale para mim. Obviamente, a gente sempre quer ter o nosso melhor resultado e a gente quer uma medalha, subir no pódio. A pessoa não quer treinar e fazer o máximo para não ganhar. Mas às vezes acontece. Também está tudo bem, sabe? A vida é feita de ganhar e perder. Faz parte e eu estou preparada para o que der e vier", afirmou.