Rebeca Andrade e Arthur Nory Mariano levam bronze no último dia do Mundial de Ginástica Artística

Rebeca Andrade encerrou uma campanha histórica no Campeonato Mundial de Ginástica Artística neste domingo, 6 de novembro, conquistando sua segunda medalha, o bronze no solo.

Com o ouro do individual geral neste ano e os dois pódios do Mundial de 2021, Rebeca chega a quatro medalhas no evento na carreira, empatando com o número de Arthur Zanetti. O brasileiro com mais pódios é Diego Hypólito (cinco).

O Brasil também levou sua terceira medalha em Liverpool com Arthur Nory Mariano na barra fixa. Ele foi campeão mundial do aparelho em 2019 e sobe ao pódio novamente três anos depois. O resultado fez com que o Brasil tivesse seu melhor resultado da história no Mundial de ginástica artística.

Flávia Saraiva parecia pronta para disputar a decisão do solo, após deixar a disputa do individual geral por conta de uma lesão no tornozelo sofrida na classificatória. No entanto, após o último aquecimento, ela e a equipe da seleção brasileira optaram pela retirada.

A carioca chegou a Liverpool em um dos melhores momentos de sua carreira e havia se classificado para a final do solo em primeiro lugar.

Saiba como foi o último dia de disputas em Liverpool, marcado pela última apresentação do "Baile de Favela".

O último dia de Rebeca Andrade em Liverpool

Rebeca começou seu agitado dia sofrendo um desequilíbrio na entrada da final da trave e caindo no mortal esticado. Ela tirou 12.733. O título da trave foi da japonesa Watanabe Hazuki, com 13.600, superando a canadense Elsabeth Black, com 13.566, e e a japonesa Miyata Shoko, com 13.533.

Para fechar sua participação no Mundial, Rebeca apresentou pela última vez o icônico "Baile de Favela". Com alguns erros de execução, ela tirou a nota 13.733. A melhor nota foi da britânica Jessica Gadirova, com 14.200, e a prata ficou com a americana Jordan Chiles, nota 13.833. Jade Carey havia tirado inicialmente a mesma nota da compatriota, mas fez um protesto que acabou rebaixando sua marca.

Chegou ao fim a temporada de Rebeca Andrade, na qual ela se poupou na maior parte do ano, evitando disputar o solo e guardando o melhor para Liverpool. A ginasta foi fundamental para o quarto lugar do Brasil por equipes e enfim se tornou campeã do individual geral em um dos maiores eventos do mundo, consolidando-se como um dos grandes nomes do esporte.

Arthur Nory retorna ao pódio na barra fixa

Três anos após ser campeão mundial da barra fixa, Arthur Nory Mariano retornou ao pódio em 2022 no mesmo aparelho. Com uma apresentação difícil e execução precisa, o brasileiro tirou 14.466. Ele foi superado apenas pelo americano Brody Malone, com 14.800, e pelo japonês Hashimoto Daiki, com 14.700.

Nory também é medalhista Olímpico de bronze no solo, feito atingido na Rio 2016. O destaque da sua série são três Katchevs seguidos e ligados, que quando executados à perfeição, resultam em medalha, como aconteceu neste domingo.

Caio Souza encerrou sua participação no Mundial de Liverpool com o quinto lugar na final do salto, com média 14.416. Seu primeiro salto foi o Dragulescu - duplo mortal grupado com meia volta - que ele errou na final do individual geral. O brasileiro chegou um pouco baixo e próximo à mesa, que causou descontos de execução, 14.333. Já o Tsukahara com tripla pirueta teve apenas um passo, com 14.500.

O campeão do salto foi o armênio Artur Davtyan, que fez um Dragulescu próximo à perfeição e um bom Randi, com média 15.050. Esta foi primeira medalha da Armênia no salto em Mundiais. Favorito, o filipino Carlos Yulo ficou com a prata, com 15.000. Já o bronze é do ucraniano Igor Radivilov, com 14.733.