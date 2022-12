Vencedor da prova em Tóquio 2020, ele havia perdido no Mundial em 2021 para o chinês Zhang Boheng , que desta vez ficou com a prata. O japonês somou 87.198, enquanto o atleta da República Popular da China fez 86.765 pontos. O bronze também ficou com o Japão, graças aos 85.231 de Tanigawa Wataru .

Campeão Olímpico e, agora, mundial: Hashimoto Daiki conquistou o título do individual geral do Campeonato Mundial de Ginástica Artística de 2022 nesta sexta-feira, 4 de novembro.

Como foi a final de Caio Souza e Diogo Soares no individual geral

Os ginastas brasileiros começaram a final no cavalo com alças, aparelho em que ambos caíram na final por equipes. Eles conseguiram realizar suas séries sem grandes falhas. Diogo Soares tirou 13.433, e Caio, 12.766.

A seguir, Caio e Diogo foram firmes nas argolas, tirando 13.700 e 12.900, respectivamente. O terceiro aparelho foi o salto, que tirou de Caio a chance de brigar pelo pódio. O brasileiro errou o Dragulescu e sofreu uma queda, tirando a pior nota do aparelho na final, 12.700. Já Diogo marcou 14.266.

Nas barras paralelas, Diogo teve uma falha que baixou bastante a sua nota, 12.433. Já Caio fez sua melhor apresentação da final, com 14.566. Os brasileiros foram à barra fixa, e ambos passaram bem. Caio tirou 14.133 e Diogo, 13.866.

Os ginastas finalizaram suas participações no solo. Caio excedeu o tempo e teve penalidade de 0.1, com a série valendo 13.766, e Diogo fechou com 12.766.

Diogo finalizou sua participação em seu primeiro Mundial adulto, competição em que aumentou a dificuldade de suas séries. O atleta de 20 anos já participou dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, em que também foi finalista do individual geral.

"Estou muito feliz com o Mundial. Acabei cometendo alguns erros hoje, é muito detalhe. Tive a falha nas paralelas e escorreguei no solo, mas nunca tinha participado de uma competição em três dias seguidos, praticamente, fazendo todos os aparelhos. Agora é voltar para casa, treinar e buscar os três melhores do mundo qualquer dia", disse Diogo ao Sportv. O jovem se emocionou ao lembrar de que começou em um clube pequeno de Piracicaba e agora é contratado do Flamengo.

Já Caio, que fez seu melhor resultado no individual geral, prossegue no Mundial, disputando a final do salto neste domingo (6).

"No salto, infelizmente tive aquele erro. Mas a gente não treina para o erro, a gente treina para o recomeço", comentou Caio ao Sportv. "Agora é levantar a cabeça, porque domingo tem mais. É virar a chave. Ver o que aconteceu no salto para domingo poder acertar".

PERFIL | Caio Souza, vencedor de 27 medalhas no ano