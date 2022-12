Além dela, os ginastas do Brasil vão competir em mais três finais: Caio Souza no salto , Arthur Nory na barra fixa e Flávia Saraiva no solo .

Duas vezes medalhista no último Mundial (ouro no salto e prata nas barras assimétricas), Rebeca terá mais chances de medalha neste domingo (6 de novembro), quando vai disputar as finais da trave e do solo , durante o último dia do Mundial de Ginástica Artística.

O título ficou com WEI Xiaoyuan , da República Popular da China, que aos 18 anos de idade tornou-se bicampeã do mundo. A atleta chinesa fez 14.966 em exibição impecável. Na segunda colocação, a estadunidense Shilese Jones com 14.766 . O bronze ficou com a campeã Olímpica em Tóquio, a belga Nina Derwael , com 14.700 .

Rebeca Andrade ficou de fora do pódio na final das barras assimétricas neste sábado (5 de novembro), durante o Mundial de Ginástica Artística, qie está sendo disputado em Liverpool, na Grã-Bretanga. Terceira melhor nota na fase de classificação, com 14.666, a ginasta brasileira foi a primeira a se apresentar. Apesar da falha no início do exercício quando não completou a passagem, Rebeca voltou e completou a apresentação de maneira sólida, com um pirueta e dois mortais na saída, obtendo a nota de 12.800 e o oitavo lugar.

Dobradinha estadunidense neste aparelho. No final de dois saltos para cada ginasta, Jade Carey - campeã Olímpica no solo em Tóquio 2020 - ficou em primeiro com 14.516 e Jordan Chiles , em segundo, com 14.350 . A francesa Coline Devillard assegurou o bronze, com 14.166 .

Para delírio da torcida da casa, o título ficou para o britânico Giarnni Regini-Moran , com 14.533 . Os japoneses HASHIMOTO Daiki - campeão do individual geral na sexta-feira - e DOI Ryosuke , completaram o pódio.

O dia foi repleto em Liverpool. Além da decisão no feminino das barras assimétricas, tivemos as seguintes finais:

Cavalo com alças - masculino

Foi uma festa irlandesa em Liverpool, com muitos torcedores do país que testemunharam o título mundial de Rhys McClenaghan, com a nota de 15.300. O jordaniano Ahmad Abu Al Soud foi prata, com 14.866. Com 38 anos de idade, ginasta mais velho da competição, Harutyun Merdinyan, da Armênia, fez 14.733 e terminou com o bronze.

Classificação final:

Rhys McClenaghan (IRL) - 15.300 Ahmad Abu Al Soud (JOR) - 14.866 Harutyun Merdinyan (ARM) - 14.733 Nariman Kurbanov (KAZ) - 14.533 Stephen Nedoroscik (USA) - 14.400 Loran de Munck (NED) - 13.533 DOI Ryosuke (JPN) - 12.933 Filip Ude (CRO) - 12.500

Argolas

O turco Adem Asil, em excelente temporada, conquistou o título mundial nas argolas com uma pontuação bastante apertada, de 14.933 contra 14.866 do medalhista de prata, ZOU Jingyuan (CHN). O britânico Courtney Tulloch ficou com o bronze.

"Fiz o meu trabalho, eu estava esperando por isso. Antes do Mundial estive em muitas competições e sempre com boas notas depois das minhas exibições", disse Asil para a comunicação social do evento.

Classificação final: