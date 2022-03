Resumo do dia: os principais acontecimentos, recordes e grandes momentos deste sábado, 12 de março, nos Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022

O penúltimo dia de competições nos Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022 teve uma verdadeira chuva de medalhas no Para esqui alpino, Para esqui cross-country, Para hóquei no gelo e curling em cadeira de rodas.

As irmãs Aigner, Veronika e Barbara, deram show com ouro e prata, respectivamente, no slalom para atletas com deficiência visual. Veronika conquistou sua segunda medalha de ouro em Beijing 2022, guiada pela irmã mais velha Elisabeth. As irmãs também compartilharam o pódio no slalom gigante, com Barbara em terceiro e Veronika em primeiro.

A alemã Anna-Lenna Forster ganhou seu segundo ouro na categoria sentada e soma quatro medalhas em Pequim. Outra bicampeã é a sueca Ebba Aarsjoe, na categoria em pé.

Já no esqui cross-country, a República Popular da China foi a força dominante na média distância, ganhando três dos seis ouros em disputa.

A China também se deu bem no hóquei, levando o bronze, com triunfo sobre a República da Coreia por 4-0, além de conquistar novamente o título do curling em cadeira de rodas, vencendo a Suécia por 8-3.

Aline Rocha foi top 10 novamente

A equipe brasileira de Para esqui cross-country disputou a média distância, com Aline Rocha conquistando mais um top 10 no feminino. Entre os homens, Cristian Ribera foi o melhor colocado, na 13ª colocação. Outros brasileiros na prova foram Guilherme Rocha, que acabou em 18º lugar, Robelson Lula, 20º colocado, e Wesley Vinicius dos Santos, que terminou os 10km na 27ª posição.

"Estou feliz, foi uma prova difícil, assim como as outras. Mas acredito que fiz uma boa participação, melhorei muito de PyeongChang 2018 para cá, não caí em nenhuma prova. Gostei do meu resultado, uma honra estar aqui representando meu país mais uma vez," disse Aline.

Atleta do dia

O esquiador de cross-country canadense Brian McKeever se despediu das provas individuais nos Jogos com estilo, ganhando sua 16ª medalha, igualando o recorde entre os homens de Gerd Schoenfelder, da Alemanha.

O atleta de 42 anos já era considerado o maior esquiador de cross-country da história antes de Beijing 2022. Ele já afirmou que estes são seus últimos Jogos.

McKeever terá uma última despedida no domingo, no revezamento, no qual terá a chance de conquistar uma inédita 17ª medalha masculina.

"Estamos felizes por estar aqui. Depois de 20 fazendo isso, é uma honra fazer parte dos Jogos Paralímpicos", afirmou McKeever.

"Vou me divertir e fazer com que sejamos ouvidos, curtindo esse clima incrível e torcendo para que o último dia seja legal", completou.

Eventos para assistir amanhã

O último dia de competições, no domingo, 13 de março, terá a definição dos últimos seis eventos de Beijing 2022. O Para esqui alpino terá o slalom masculino para atletas com deficiência visual, sentados e em pé a partir de 8:30 locais (21:30 de sábado em Brasília).

O Brasil encerra sua participação em Beijing 2022 com o revezamento misto do Para esqui cross-country às 10:00 locais (23:00 do sábado em Brasília). Aline Rocha, Cristian Ribera, Robelson Lula e Guilherme Rocha competem pelo país. O esporte também terá o revezamento aberto às 12:00 (1:00 em Brasília), sem participação do Brasil.

As últimas medalhas serão distribuídas no Para hóquei no gelo, com final entre EUA e Canadá às 12:05 (1:05 em Brasília).

A chama de Beijing 2022 será apagada durante a Cerimônia de Encerramento, às 20:00 locais (9:00 em Brasília).

Em território brasileiro, é possível acompanhar Beijing 2022 pelo Sportv 2.

Todas as medalhas do dia

Feminino

Para Esqui alpino - Slalom deficiência visual

Ouro: Veronika Aigner (AUT)

Prata: Barbara Aigner (AUT)

Bronze: Alexandra Rexova (SVK)

Para Esqui alpino - Slalom em pé

Ouro: Ebba Aarsjoe (SWE)

Prata: Zhang Mengqiu (CHN)

Bronze: Anna-Maria Rieder (GER)

Para Esqui alpino - Slalom sentado

Ouro: Anna-Lena Forster (GER)

Prata: Zhang Wenjing (CHN)

Bronze: Liu Sitong (CHN)

Para Esqui cross-country - Distância média estilo livre sentado

Ouro: Yang Hongqiong (CHN)

Prata: Oksana Masters (USA)

Bronze: Ma Jing (CHN)

Para Esqui cross-country - Distância média estilo livre em pé

Ouro: Oleksandra Kononova (UKR)

Prata: Natalie Wilkie (CAN)

Bronze: Iryna Bui (UKR)

Para Esqui cross-country - Distância média estilo livre deficiência visual

Ouro: Linn Kazmaier (GER)

Prata: Wang Yue (CHN)

Bronze: Carina Edlinger (AUT)

Masculino

Para Esqui cross-country - Distância média estilo livre sentado

Ouro: Mao Zongwhu (CHN)

Prata: Zheng Peng (CHN)

Bronze: Giuseppe Romele (ITA)

Para Esqui cross-country - Distância média estilo livre em pé

Ouro: Wang Chenyang (CHN)

Prata: Benjamin Daviet (FRA)

Bronze: Cai Jiayun (CHN)

Para Esqui cross-country - Distância média estilo livre deficiência visual

Ouro: Brian McKeever (CAN)

Prata: Zebastian Modin (SWE)

Bronze: Dmytro Suiarko (UKR)

Eventos mistos

Para Hóquei no gelo - Jogo da medalha de bronze

Bronze: República Popular da China

Curling em cadeira de rodas - Jogo da medalha de ouro