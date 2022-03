Aline Rocha termina novamente no top 10, agora na média distância do Para esqui cross-country em Beijing 2022

Dias depois de terminar em décimo no sprint, Aline Rocha acabou novamente no top 10 ao chegar outra vez na décima colocação no Para esqui cross-country de Beijing 2022, agora na prova feminina de média distância, de 7,5km, realizada neste sábado no Centro Nacional de Biatlo, em Zhangjiakou.

A disputa encerrou a participação brasileira em provas individuais da modalidade nestes Jogos Olímpicos de Inverno.

O resultado é o melhor do país neste evento - em PyeongChang 2018, a própria Aline havia terminado em 12º lugar. Ela foi a sétima colocada na longa distância em Pequim.

Na média distância masculina, de 10km, Cristian Ribera foi o melhor representante do Brasil, terminando em 13º lugar.

A anfitriã República Popular da China venceu a prova tanto no masculino como no feminino.

Yang Hongqiong vence a terceira

Na disputa feminina, Yang Hongqiong conquistou nada menos que seu terceiro ouro no Para esqui cross-country em Pequim: ela também havia vencido as provas de longa distância e de sprint.

A norte-americana Oksana Masters chegou atrás da vencedora pela terceira vez nestes jogos, acumulando mais uma prata, enquanto o bronze foi para Ma Jing, também da República Popular da China.

O tempo final da vencedora foi de 24min47s5, enquanto Aline terminou a 5min20s1.

Ouro e prata para os anfitriões no masculino

Se Zheng Peng e Mao Zhingwu foram ouro e prata na longa distância e no sprint, desta vez as posições se inverteram: Mao foi quem acabou com o ouro, com uma marca de 29min10s7, e Zheng com a prata, a 57s7 de seu compatriota.

O bronze foi para o italiano Giuseppe Romele - seu tempo final foi de 31min42s5, tirando do pódio o canadense Collin Cameron, que tinha sido terceiro nas outras duas provas individuais.

Cristian acabou na 13ª colocação, a 6min58s8 do vencedor. Em PyeongChang 2018, ele havia terminado em nono lugar neste evento.

Outros brasileiros na prova foram Guilherme Rocha, que acabou em 18º lugar, Robelson Lula, 20º colocado, e Wesley Vinicius dos Santos, que terminou os 10km na 27ª posição.

Revezamento fecha participação do Brasil

A equipe brasileira de Para cross-country volta à neve pela última vez nestes Jogos de Inverno no domingo, último dia de disputas, para o revezamento misto. A prova está marcada para 10h locais (23h do sábado, dia 12 de março, em Brasília).

A prova terá um total de 10km, divididos em quatro trechos de 2,5km para cada participante. O Brasil deve ir ao evento com Aline, Cristian, Robelson e Guilherme.

Em território brasileiro, você pode acompanhar os Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022 pelo Sportv 2.