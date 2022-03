Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022 prévia de 12 e 13 de março: eventos imperdíveis

O último fim de semana dos Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022 se apresenta interessante, com muitas medalhas ainda por conquistar em cinco esportes, incluindo Para esqui alpino, Para esqui cross-country, Para hóquei no gelo, Para snowboard e curling em cadeira de rodas.

A ação começa com o slalom feminino do Para esqui alpino, programado para sábado, às 08:30 de Pequim (21:30 de sexta-feira, 11 de março, em Brasília) e ficará concluída com a segunda descida do slalom masculino no domingo, 13 de março, antes da Cerimônia de Encerramento se iniciar ao cair da noite na capital chinesa.

Aqui você encontra o programa para o último fim de semana de Jogos Paralímpicos de Inverno.

Curling em cadeira de rodas - Poderá a República Popular da China defender o ouro Paralímpico em casa?

Seleções do Canadá venceram três de quatro medalhas de ouro Paralímpicas no curling em cadeira de rodas desde que o esporte foi incluído no programa dos Jogos Paralímpicos de Inverno, em 2006.

No entanto, a República Popular da China quebrou a hegemonia canadense em PyeongChang 2018, dominando também o último Campeonato do Mundo de curling em cadeira de rodas. Jogando em casa, contam com o calor do público para aquecer a pista de gelo na hora das decisões.

Wang Haitao tem sido uma das figuras da competição; o skip chinês, de 32 anos, já guiou a equipe ao ouro nos Jogos Paralímpicos de 2018, além de ter vencido títulos mundiais em 2019 e 2021.

Poderá voltar a triunfar? O jogo pela medalha de ouro está programado para as 14:35 de Pequim (3:35 hora de Brasília).

Para hóquei no gelo - EUA à procura do tetra

A final do Para hóquei no gelo dos Jogos Paralímpicos de 2018 ficou para a história, com os EUA vencendo o seu terceiro ouro consecutivo (de um total de quatro conquistados) graças a uma vitória por 2-1 na prorrogação sobre o Canadá.

O time estadunidense é o favorito para defender o estatuto de campeão Paralímpico em Pequim, reforçado por ter chegado na prova também como campeão do mundo.

Pela frente voltam a encontrar seus vizinhos da América do Norte em mais uma disputa pela medalha de ouro, este domingo, às 12:05 locais (1:05 em Brasília). O Canadá perdeu as duas últimas finais para os EUA nos Mundiais e nos Jogos Paralímpicos de Inverno procura a primeira medalha de ouro desde 2006.

O "puck" cai no gelo para a decisão da medalha de ouro a partir das 12:05 locais (1:05 em Brasília), no domingo, dia 13 de março.

Programação de 12 de março

Para Esqui Alpino

Hora de Pequim (11 horas à frente de Brasília)

08:30: Slalom Feminino Atletas com Deficiências Visuais Descida 1

Slalom Feminino Atletas com Deficiências Visuais Descida 1 Seguido de Slalom Feminino em Pé Descida 1

Slalom Feminino em Pé Descida 1 Seguido de Slalom Feminino Atletas Sentados Descida 1

Slalom Feminino Atletas Sentados Descida 1 11:45: Slalom Feminino Atletas com Deficiências Visuais Descida 2 - EVENTO DE MEDALHA

Slalom Feminino Atletas com Deficiências Visuais Descida 2 - Seguido de Slalom Feminino em Pé Descida 2 - EVENTO DE MEDALHA

Slalom Feminino em Pé Descida 2 - Seguido de Slalom Feminino Atletas Sentados 2 - EVENTO DE MEDALHA

Para Esqui Cross-country

10:00: Meio Fundo Masculino Estilo Livre para Atletas com Deficiências Visuais - EVENTO DE MEDALHA

Meio Fundo Masculino Estilo Livre para Atletas com Deficiências Visuais - 10:15: Meio Fundo Masculino Estilo Livre para Atletas de Pé - EVENTO DE MEDALHA

Meio Fundo Masculino Estilo Livre para Atletas de Pé - 11:20: Meio Fundo Feminino Estilo Livre para Atletas com Deficiências Visuais - EVENTO DE MEDALHA

Meio Fundo Feminino Estilo Livre para Atletas com Deficiências Visuais - 11:35: Meio Fundo Feminino Estilo Livre para Atletas de Pé - EVENTO DE MEDALHA

Meio Fundo Feminino Estilo Livre para Atletas de Pé - 12:30: Meio Fundo Masculino Atletas Sentados - EVENTO DE MEDALHA

Meio Fundo Masculino Atletas Sentados - 12:50: Meio Fundo Feminino Atletas Sentados - EVENTO DE MEDALHA

Para Hóquei no Gelo

20:05: Jogo pela medalha de bronze – EVENTO DE MEDALHA

Curling em cadeira de rodas

14:35: Jogo pela medalha de ouro - EVENTO DE MEDALHA

Programação de 13 março

Para Esqui Alpino

Hora de Pequim (11 horas à frente de Brasília)

08:30: Slalom Masculino Atletas com Deficiências Visuais Descida 1

Slalom Masculino Atletas com Deficiências Visuais Descida 1 Seguido de Slalom Masculino Atletas em Pé Descida 1

Slalom Masculino Atletas em Pé Descida 1 Seguido de Slalom Masculino Atletas Sentados Descida 1

Slalom Masculino Atletas Sentados Descida 1 12:30: Slalom Masculino Atletas com Deficiências Visuais Descida 2 - EVENTO DE MEDALHA

Slalom Masculino Atletas com Deficiências Visuais Descida 2 - Seguido de Slalom Masculino Atletas em Pé Descida 2 - EVENTO DE MEDALHA

Slalom Masculino Atletas em Pé Descida 2 - Seguido de Slalom Masculino Atletas Sentados Descida 2 - EVENTO DE MEDALHA

Para Esqui Cross-Country

10:00: Revezamento misto 4 x 2,5km - EVENTO DE MEDALHA

Revezamento misto 4 x 2,5km - 12:00: Revezamento 4 x 2,5km - EVENTO DE MEDALHA

Para Hóquei no Gelo