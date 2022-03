Arthur Bauchet: "Sinto dor, mas pelo menos sei o porquê"

Há quatro anos Arthur Bauchet teve um cheirinho do ouro quando se classificou em segundo no downhill, no slalom, no super-G e no super combinado em PyeongChang 2018.

O francês, de 21 anos, finalmente viria a chegar na medalha de ouro em Beijing 2022, subindo um lugar no pódio no downhill e no super combinado, além de levar um bronze no slalom gigante.

Arthur Bauchet é uma espécie de alquimista do Para esqui alpino, capaz de transformar metais preciosos em ouro e espera manter essa capacidade no próximo domingo, 13 de março, em seu último evento nos Jogos Paralímpicos de Inverno, o slalom.

"Já fui campeão mundial, venci a Copa do Mundo e vários globos de cristal, mas não o título Paralímpico. Nos últimos quatro anos investi toda a minha energia para preparar esta prova e tentar obter a medalha de ouro. No entanto, há uma distância grande entre o sonho e a realidade. Tenho que diminuir essa distância. É de loucos", explicou ao Olympics.com.

Paraparesia espástica hereditária é uma doença que provoca contrações musculares nos membros inferiores. É com esse condição que convive o esquiador francês, que nos últimos dias aproveitou a pausa entre os eventos de velocidade e as provas técnicas para descansar antes de atacar o slalom.

"Tenho sorte de ser um do esquiadores mais versáteis do circuito. Posso ganhar um downhill tanto quanto um slalom. É um dos meus pontos fortes."

Durante a pausa, o atleta nascido em Saint Tropez falou com o Olympics.com e revelou algumas dicas sobre como preparou os Jogos Paralímpicos durante o último ciclo.

Bauchet: "Com a doença, você vai por tentativa e erro"

Arthur Bauchet tem uma doença rara que afeta o sistema nervoso central e tem impacto sobre os membros inferiores, causando debilidade muscular e hipertonia.

Em 2015 e notando que não conseguia se levantar do sofá devido a dor intensa nas pernas, Bauchet foi visto por médicos e obteve o diganóstico.

"Quando colocaram um nome na doença falei para mim mesmo 'Ok, isso não era coisa da minha cabeça'. Mas prefiro sentir a dor, saber o porquê e poder esquiar do que sentir a dor e ficar deitado no sofá sem saber o motivo", explica.

Com o diagnóstico na mão, o passo seguinte foi perceber quais as limitações provocadas pela doença. Um processo de tentativa e erro para um atleta que na época tinha 17 anos e uma enorme vontade de disputar uns Jogos Paralímpicos. A persistência o levou a PyeongChang, apenas dois anos após começar a competir no circuito internacional.

Bauchet foi acumulando medalhas: três nos Mundiais de 2017 (incluindo duas de ouro) e quatro medalhas de prata em PyeongChang.

Embora pareça tudo rápido e fácil, a paraparesia espástica hereditária obriga a constantes reajustamentos. "Podemos ver a evolução da doença com a evolução do tratamento. No início, tinha que tomar uma pastilha por dia. Cinco anos depois tomo oito por dia, mais umas gotas à noite e injeções de Botox nas pernas uma ou duas vezes por ano."

A capacidade de adaptação é talvez a maior arma no completo arsenal de Arthur Bauchet e nos seus êxitos em PyeongChang 2018.

Aumentar a carga de trabalho

"Após os Jogos Paralímpicos de PyeongChang comecei a treinar quatro a seis horas por dia. Descobri exercícios que não conhecia, como o ciclismo. Agora pedalo muito ao longo da primavera e do verão, para melhorar a resistência, antes de voltar no ginásio. Aumentamos as horas de preparação e o número de sessões."

Bauchet aprendeu a testar seus limites, combater a fadiga e aumentar a resistência.

"Antes, eu ouvia o meu corpo um pouco demais e mal me sentia cansado e sentia as pernas tremerem dizia a mim mesmo 'para e volta ao treinamento amanhã'. Agora, conheço melhor o meu corpo e penso 'não pare, desafie a você mesmo e tente ir mais além dos seus limites porque nos Jogos vai estar cansado, por isso o seu corpo tem que conhecer essa sensação'."

Este novo método de preparação tem provado ser um acerto durante os Jogos Paralímpicos de Pequim.

Devido ao clima, o super combinado foi antecipado um dia e os Para esquiadores tiveram que competir no downhill, no Super-G e no super combinado em três dias consecutivos. Bauchet ganhou o downhill e foi quarto no Super-G. Ao terceiro dia, teve que combater o cansaço para chegar na segunda medalha de ouro. A vitória no super combinado teve repercussões físicas e Bauchet admitiu que os tremores têm vindo a piorar.

"No final do super combinado fui ao pódio, mas senti dificuldades para aguentar as pernas e conseguir andar. Mal saí do pódio tive que tirar os sapatos porque já não podia andar mais. Quase tinha cãibras nos pés."

Para recuperar, o bicampeão Paralímpico teve que descansar e aplicar calor nos membros inferiores, um paradoxo para quem vive na neve.

Gerindo as emoções

Além de descansar as pernas, o sete vezes medalhista Paralímpico teve que ir gerindo as emoções.

"Há um fator neurológico que acompanha a doença. Assim que vivemos emoções fortes ou estresse as pernas são afetadas e tremem ainda mais."

Gerir os níveis de estresse quando você se prepara para a prova para a qual trabalhou quatro anos é algo que resulta mais fácil pensar do que colocar em prática.

No entanto, a programação dos eventos permitiu a Arthur Bauchet lidar melhor com o estresse. O downhill foi a primeira prova dos Paralímpicos e mesmo sem estar entre os favoritos ele ganhou. Isso retirou a pressão para os eventos seguintes. "Graças à primeira medalha de ouro tenho estado menos estressado nas outras competições. Agora, quando estou na saída, não sinto estresse. Quero apenas me divertir", conta o esquiador.

E é normal que assim seja, afinal são apenas 21 anos e muitas conquistas já conseguidas. Bauchet sabe que o esporte de elite é intenso e que o mínimo erro pode deixá-lo fora do pódio, tal como aconteceu no Super-G, onde um pequeno desvio o atirou para a quarta colocação.

O francês vai continuar brigando por mais medalhas e espera por uma despedida em grande dos Jogos Paralímpicos de Inverno.

"Não quero estar na saída e pensar 'vai com calma'. Não, não e não. Vou rápido como sempre, dando 300 por cento em cada descida. Estamos aqui para levar tudo o que for possível e se puder ganhar mais medalhas, vou dar o meu melhor por isso. Em qualquer prova vou tentar tudo o que puder para ganhar mais medalhas."

Arthur Bauchet sabe que o relógio corre contra ela, já que a doença tem uma progressão imparável.

"Sei que um dia posso acabar em uma cadeira de rodas. Por isso tento sempre lutar e ir mais além."