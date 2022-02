Recordes Olímpicos a serem quebrados em Beijing 2022 

Hanyu Yuzuru (Japão): Patinação Artística

O atleta japonês se tornou apenas o quarto patinador artístico masculino a ganhar duas medalhas de ouro Olímpicas consecutivas em PyeongChang 2018. Em Pequim, ele tentará se tornar o primeiro homem, desde Gillis Grafström, da Suécia, em 1928, a conquistar um terceiro título consecutivo. Hanyu foi o primeiro patinador masculino asiático a ganhar o ouro Olímpico e o mais jovem campeão de patinação masculina desde 1948.

Hanyu Yuzuru do Japão em PyeongChang 2018. Foto: 2018 Jean Catuffe

Ester Ledecka (República Tcheca), Esqui Alpino/Snowboard

Ledecka se tornou a primeira mulher, e a terceira atleta, a ganhar medalhas de ouro em dois esportes diferentes nos Jogos Olímpicos de Inverno em PyeongChang 2018. A estrela da República Tcheca entrou no livro dos recordes quando liderou o Super-G antes de levar ouro no Slalom Gigante Paralelo no Snowboard – aliás, essa foi a primeira vez que alguém ganhou ouro duplo nos mesmos Jogos de Inverno usando dois tipos diferentes de equipamentos. Em Pequim, ela pode se tornar a primeira atleta a ganhar ouro em diferentes esportes pela segunda vez.

A medalhista de ouro Ester Ledecka da República Tcheca fala com a mídia durante uma conferência de imprensa no dia dezesseis dos Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang 2018 no Centro de Imprensa, em 25 de fevereiro de 2018, em Pyeongchang-gun, Coreia do Sul. Foto: 2018 Getty Images

Suécia, Curling

A equipe sueca feminina de Curling é a mais bem sucedida na história dos Jogos Olímpicos de Inverno desde que o evento foi introduzido em Nagano, 1998. As suecas conquistaram cinco medalhas (três de ouro), sendo o Canadá o segundo mais condecorado com dois títulos. Se eles defenderem seu título de PyeongChang 2018, a Suécia continuaria a abrir novos caminhos com outro recorde de medalhas.

Ganhadoras da medalha de ouro, Sofia Mabergs, Agnes Knochenhauer, Sara McManus e Anna Hasselborg da Suécia celebram após o jogo pela medalha de ouro no Feminino entre Suécia e Coreia no dia dezesseis dos Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang 2018, no Centro Gangneung de Curling, em 25 de fevereiro de 2018, em Gangneung, Coreia do Sul. Foto: 2018 Getty Images

Charlotte Kalla (Suécia), Esqui Cross-country

Kalla se tornou a primeira atleta a ganhar três medalhas consecutivas nos 10km livres quando conquistou a prata em PyeongChang 2018 e almeja mais conquistas em Pequim. Bjørn Dæhlie ganhou dois títulos consecutivos durante os três Jogos em que o evento foi disputado por homens, enquanto Marit Bjorgen ganhou prata em Turim 2006 e bronze em 2010 e 2018, mas Kalla pode abrir caminhos para conquistar novas medalhas somando ao seu ouro em Vancouver 2010 e às medalhas de prata nas duas edições seguintes.

Charlotte Kalla, da Suécia, esquia durante o Esqui Cross-country Feminino Livre de 10km no dia seis dos Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang 2018, no Centro Cross-Country de Alpensia, em 15 de fevereiro de 2018, em Pyeongchang-gun, Coreia do Sul. Foto: 2018 Getty Images

Shaun White (EUA), Snowboard

White cimentou seu legado em PyeongChang 2018, quando se tornou o único atleta a ganhar três títulos olímpicos de Snowboard. O americano já havia conquistado o ouro em Turim 2006 e Vancouver 2010 e agora buscará somar um quarto título em Pequim. A companheira de equipe dos EUA, Jamie Anderson, é a segunda na classificação de medalhas de todos os tempos com dois ouros e uma medalha de prata no Slopestyle Feminino e no Big Air.

Shaun White of USA Foto: 2018 Getty Images

Natalie Geisenberger (Alemanha), Luge

A alemã é a atleta feminina de Luge mais condecorada da história olímpica, com cinco medalhas – quatro delas de ouro – em três Jogos de Inverno. Geisenberger ganhou o bronze no Individual em Vancouver 2010 antes de ganhar o ouro no Individual e no Revezamento por Equipes em Sochi e PyeongChang. Ela pode estender ainda mais seu legado em Pequim.

Natalie Geisenberger, da Alemanha, comemora a conquista da medalha de ouro durante o Individual Feminino de Luge no quarto dia dos Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang 2018. Foto: 2018 Getty Images

Sven Kramer (Países Baixos), Patinação de Velocidade

Kramer é o Patinador de Velocidade masculino mais condecorado da história, com nove medalhas – quatro delas de ouro – em quatro Jogos Olímpicos de Inverno. Em Pyeongchang 2018, o atleta holandês superou os grandiosos Ivar Ballangrud e Clas Thunberg para liderar sua entrada nos livros de história. Ele também se tornou o único Patinador de Velocidade masculino a vencer o mesmo evento três vezes quando triunfou nos 5.000m para somar aos títulos de Vancouver 2010 e Sochi 2014.