Rebeca Andrade: 'Se você quiser fazer acontecer, você consegue'

Nos últimos 18 meses, a ginasta Rebeca Andrade fez história – e muita.

Nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, realizados no verão de 2021, a jovem de 23 anos se tornou a primeira brasileira a conquistar o ouro na ginástica, com o título do salto, e também a primeira do país a subir ao pódio do individual geral, quando ficou em segundo, atrás de Sunisa Lee, da equipe dos Estados Unidos.

Ela deu sequência nos bons resultados com ouro no salto e prata nas barras assimétricas durante o Mundial de Kitakyushu, no Japão.

Mais recentemente, ela conquistou mais um primeiro lugar inédito, tendo sido ouro no individual geral do Mundial de Liverpool, na Inglaterra.

Observando-a no último um ano e meio, Rebeca Andrade fez com que tudo parecesse fácil, pois ela dominou e aperfeiçoou o salto e o equilíbrio.

Mas, por trás de toda essa história, o mundo da ginástica esperava que o talento único de Rebeca se concretizasse desde que ela fez sua estreia internacional sênior, em 2015.

As lesões em 2015, 2017 e 2019 teriam dado a ela todas as desculpas para deixar o esporte. Em vez disso, seguiu em frente, fazendo história como uma recompensa.

“Queria muito uma conquista assim no individual geral, porque acho que é onde tenho mais chances também com o salto, com o solo também”, disse Andrade em entrevista exclusiva ao Olympics.com após o encerramento do Mundial. “Mas de ter na minha carreira mesmo, pelo menos uma vez na vida, ser a atleta mais completa do mundo foi bem importante para mim. Este ouro é muito importante para mim, então estou bem feliz.”

