Mundial de Ginástica Artística: 'É a hora de Rebeca Andrade brilhar', diz tricampeã Beth Tweddle

Alguém poderá superar Rebeca Andrade no Campeonato Mundial de Ginástica Artística de 2022? De acordo com a britânica Beth Tweddle, tricampeã mundial, a missão das outras atletas será bem difícil.

“É hora de Rebeca brilhar agora”, disse Tweddle, que também tem um bronze Olímpico, ao site oficial do Mundial. “Sem Simone [Biles], há uma oportunidade para as ginastas tomarem a frente e deixarem sua marca”, acrescentou.

Rebeca conquistou em 2021 duas medalhas nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, além de outras duas no Mundial. “Já vi Rebeca competindo neste ano e ela se apresentou muito bem. Ela vai tentar aumentar sua coleção de medalhas”, comentou a britânica.

“Ela é muito estilosa de se assistir. Todas as suas acrobacias são apresentadas ao máximo, com muita potência e elegância por trás delas, é incrível”, elogiou Tweddle.

O Mundial de 2022, que dá vagas às três melhores equipes femininas e masculinas para os Jogos Olímpicos Paris 2024, acontece de 29 de outubro a 6 de novembro, em Liverpool, na Inglaterra.

Saiba como Rebeca encarou 2022 até o momento e como acompanhá-la no Mundial.

Como foi a temporada de Rebeca Andrade

A primeira competição de Rebeca Andrade em 2022 foi o Troféu Brasil, em Porto Alegre. A ginasta competiu apenas nas barras assimétricas e na trave, ficando com o ouro e a prata, respectivamente.

No Pan-americano de ginástica artística, no Rio, em julho, Rebeca novamente optou por não disputar o solo e o salto. Ela saiu da competição com o ouro por equipes e nas barras assimétricas, além da prata na trave. Tanto no Troféu Brasil quanto no Pan, foi Flavia Saraiva quem a superou na trave.

Já no Campeonato Brasileiro, em agosto, Rebeca voltou a se apresentar nos quatro aparelhos, incluindo a icônica série ao som do Baile de Favela. Ela venceu o individual geral, as barras e a trave. No solo, ficou em segundo lugar e só fez um dos dois saltos obrigatórios sobre a mesa, portanto não disputou o pódio neste aparelho.

A primeira competição de Rebeca no exterior este ano foi a Copa do Mundo em Paris, na França. Ela ficou em segundo lugar nas barras assimétricas, único aparelho em que tentou o pódio.

Rebeca Andrade: ‘Não posso controlar as expectativas’

Por mais que os fãs de ginástica queiram ver Rebeca Andrade fazer suas séries mais difíceis em todos os aparelhos, a brasileira sabe que precisa ter cautela. Com um histórico longo de cirurgias no joelho, qualquer deslize pode ser perigoso.

Em entrevista ao Olympics.com em julho deste ano, Rebeca citou Simone Biles se retirando de algumas disputas em Tóquio 2020 como um exemplo de atleta que respeitou os seus limites.

“Ela [Biles] foi muito forte mesmo e eu me sinto muito orgulhosa, tanto que eu fiz o mesmo por mim no Mundial [em 2021], quando eu decidi não fazer solo. Porque a gente precisa entender que o nosso corpo e a nossa cabeça têm um limite e que a gente precisa respeitar o nosso corpo. Eu não precisava fazer uma série de solo no Mundial e está tudo bem. Eu mostrei na Olimpíada, mostrei que eu sou capaz de fazer e está tudo certo. Não quer dizer que eu nunca mais vou fazer uma série de solo”, disse Rebeca.

Com a vaga Olímpica para o Brasil em jogo, Rebeca pode pensar em encarar mais riscos em Liverpool. É uma decisão que ela pode controlar.

“Não posso controlar as expectativas das outras pessoas. A única pessoa que eu posso controlar sou eu. Se a pessoa quiser que eu ganhe, fico feliz porque ela está torcendo por mim e, obviamente, também quero ganhar. Mas não posso ficar pensando só na medalha, porque então o que eu preciso fazer antes, não vou conseguir realizar”, finalizou.

MAIS | Rebeca sobre Paris 2024: 'Quero estar feliz e saudável'

Tudo sobre o Mundial de Ginástica Artística

O Mundial de Ginástica Artística de 2022 dará vagas diretas aos CONs (Comitês Olímpicos Nacionais) que subirem ao pódio na disputa por equipes feminina e masculina.

O evento será transmitido pelos canais Sportv e pelo Canal Olímpico do Brasil.

Saiba tudo sobre o Mundial: