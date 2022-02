Patinação artística: Nathan Chen brilha e americanos lideram evento por equipes

A patinação artística começou com o pé direito nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022, com uma apresentação histórica de Nathan Chen. O americano de 22 anos, tricampeão mundial (2018, 2019 e 2021) no individual masculino, liderou os EUA no primeiro dia do evento por equipes nesta sexta-feira, 4 de fevereiro, em Pequim.

Chen fez o melhor programa curto de sua carreira, com 111.71 de pontuação, apenas 0.11 de diferença para o recorde de seu maior rival, o japonês Hanyu Yuzuru, que foi poupado no programa curto.

Os EUA lideram a competição ao final do primeiro dia, com 28 pontos. No entanto, o ROC pode reagir, já que as apresentações do individual feminino ainda serão disputadas e suas atletas são as favoritas.

Confira os horários do evento por equipes:

6 de fevereiro (domingo) - Patinação individual feminina, Programa curto - 9:30 de Pequim, 22:30 do dia 5 em Brasília

6 de fevereiro (domingo) - Patinação individual masculina, Programa longo - 11:50 de Pequim, 0:50 de Brasília

7 de fevereiro (segunda-feira) - Patinação em pares, Programa longo - 9:15 de Pequim, 22:30 do dia 6 em Brasília

7 de fevereiro (segunda-feira) - Dança no gelo, dança livre - 10:30 de Pequim, 23:30 do dia 6 em Brasília

7 de fevereiro (segunda-feira) - Patinação individual feminina, Programa longo - 11:35 de Pequim, 0:35 de Brasília

O dia começou com a patinação individual masculina no programa curto. Chen conseguiu uma redenção em Pequim, quatro anos após falhar no programa curto de PyeongChang 2018 no individual masculino. Nos últimos Jogos de Inverno, ele ficou em 17º nesta apresentação e, apesar de ter feito um dos melhores programas longos da história, ficou fora do pódio. Chen saiu da República da Coreia com um bronze no evento por equipes.

"Como vimos desde 2018, mesmo que alguém não apresente o seu melhor, temos uma equipe incrivelmente forte para segurar a onda. Certamente é o caso desta vez. Estou feliz de ter feito a minha parte e de ter patinado o melhor que podia", afirmou Chen.

O americano, no entanto, não confirmou sua presença no programa longo do evento por equipes. "Há muitas variáveis em jogo. Não sei exatamente qual equipe será convocada para o programa longo, então é difícil dizer", comentou. "Qualquer decisão é boa para mim. Temos uma equipe muito forte, várias peças de xadrez para usar, e a equipe que for melhor naquele momento é a melhor".

Chen somou 10 pontos para os EUA, com Uno Shoma do Japão em segundo e Mark Kondratiuk do ROC em terceiro.

Mais surpreendente foi a vitória dos EUA na dança no gelo (dança rítmica), com Madison Hubbell e Zachary Donohue. Eles pontuaram 86.56, acima dos favoritos do ROC, Victoria Sinitsina e Nikita Katsalapov.

No programa curto de pares, o ROC foi surpreendido novamente, desta vez pelos chineses Sui Wenjing e Han Cong, que marcaram 82.83. Os favoritos Anastasia Mishina e Aleksandr Galliamov ficaram em segundo com 82.64.

O ranking ao final do primeiro dia ficou: