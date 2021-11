Qual é a diferença entre duplas e dança no gelo na patinação artística?

Para os leigos, os eventos da patinação artística de duplas e dança no gelo podem parecer iguais; mas se você olhar com atenção, vai notar diferenças bem importantes em vários elementos de cada.

A dança no gelo fez sua estreia Olímpica nos Jogos de Innsbruck em 1976, enquanto as duplas (e o individual masculino e feminino) estão no programa desde 1908. Inicialmente, as duplas simplesmente dançavam no gelo, mas com o tempo essa disciplina se tornou mais "acrobática".

Quais são as diferenças?

Figurino

Primeiramente, é importante mencionar que os dois eventos têm duas apresentações diferentes. Nas duplas, temos o programa curto e o longo, enquanto na dança no gelo as apresentações são a dança rítmica e a dança livre.

De primeira, parece impossível identificar quais competidores estão no gelo - duplistas ou dançarinos no gelo - porque os patins parecem os mesmos. Houve uma época em que distinção era mais clara graças à regra na dança no gelo que as patinadoras precisavam usar saias ou vestidos; enquanto nas duplas as calças eram permitidas. No entanto, essa regra mudou e as atletas podem usar calças na dança no gelo também.

Alexandra Stepanova e Ivan Bukin competem na dança no gelo no Skate Canada de 2016. Foto: 2016 Getty Images

Elementos da competição

A principal diferença entre os dois eventos é que, na dança no gelo, os patinadores praticamente não saltam. É o único evento da patinação artística em que saltos não são permitidos, exceto saltos com apenas um giro. Os outros elementos proibidos na dança no gelo são lançamentos para saltos, lançamentos com giro e outros movimentos que são muito acrobáticos. Além disso, os parceiros na dança não devem patinar separados por muito tempo e não podem ficar a mais de dois braços de distância do outro. Já os duplistas podem fazer vários elementos distantes entre si.

Na dança no gelo os elementos principais são o twizzle (girar em um pé só com uma ou mais rotações de forma rápida), dança padrão, levantamento, giro, sequência de passos e elementos coreográficos.

Os principais elementos nas duplas são muito difíceis de apresentar; eles incluem lançamentos com giros (o homem ergue sua parceira acima da cabeça e a lança no ar, com a patinadora fazendo até três giros antes de ser pega pela cintura); lançamentos em que a patinadora aterrissa sem ajuda do parceiro, espirais da morte e outras acrobacias arriscadas.

Aljona Savchenko e Bruno Massot na patinação artística de duplas. Foto: 2018 Getty Images

Os maiores vencedores na dança no gelo e nas duplas

Os canadenses Tessa Virtue e Scott Moir são os campeões Olímpicos de 2010 e 2018 na dança no gelo e prata em 2014 (também foram ouro em 2018 e prata em 2014 no evento por equipes).

são os campeões Olímpicos de 2010 e 2018 na dança no gelo e prata em 2014 (também foram ouro em 2018 e prata em 2014 no evento por equipes). A atleta da então União Soviética Irina Rodnina é a única patinadora de duplas tricampeã Olímpica (com Alexei Ulanov em 1972 e Alexander Zaitsev em 1976 e 1980).

Música

Há apenas 12 anos, nos Jogos Olímpicos Vancouver 2010, havia uma diferença entre a dança no gelo e os outros eventos da patinação artística - o evento tinha três apresentações, não duas. Em vez de programas curtos e longos, os dançarinos faziam a dança padrão, dança original e a dança livre. Em 2010/11, um novo formato foi introduzido, incorporando dois segmentos: programa curto (renomeado para dança rítmica) e dança livre. Para o curto, a ISU determina um tema específico para cada temporada; na temporada de Beijing 2022, o tema será blues e dança street.

Na parte da dança padrão, os patinadores precisam mostrar exatamente o tipo de dança que foi determinado para a temporada, com uma sequência de passos e giros que atendem aos requisitos da ISU. A música para a dança rítmica é escolhida pelas equipes, mas precisa corresponder ao tema, ritmo e tempo.

A diferença na patinação de duplas é que os atletas escolhem qualquer música que quiserem para as apresentações nos dois programas.

Número de participantes

Há uma opinião que a dança no gelo é mais fácil do que as duplas, o que pode explicar por que há mais participantes na dança no gelo no Campeonato Mundial. Por exemplo, em 2021, 32 duetos participaram na dança no gelo e 24 nas duplas. Em 2019, a diferença foi 27 a 19.

O número de participantes nos Jogos Olímpicos é limitado. Em Beijing 2022, apenas 19 duplas se apresentarão nas duplas e 23 na dança no gelo.