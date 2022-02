Qual a diferença entre os saltos da patinação artística?

Você já se perguntou sobre o que os comentaristas de patinação artística estão falando? Neste esporte extremamente técnico, são muitos anos de sangue, suor e lágrimas para dominar a técnica dos diferentes saltos para uso nas competições.

E aí, você seria capaz de reconhecer esses saltos enquanto assiste aos diferentes eventos de patinação artística nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022, que vão de 4 a 20 de fevereiro?

A decolagem é a principal diferença para distinguir todos os saltos. E, atualmente, eles são divididos em duas categorias:

Saltos Toe: têm como ponto inicial a parte da frente da lâmina – o toe pick (os dentes que ficam à frente da lâmina) – são chamados “toe jumps”.

Saltos Edge: começam da borda da lâmina, são chamados “edge jumps”.

Existem quatro bordas em cada patins: frontal interna, frontal externa, traseira interna e traseira externa. “Frontal” e “traseira” dizem respeito à direção em que os patinadores irão. E, como na ginástica, alguns saltos - entre eles o Salchow, Lutz e o Axel - são batizados com o nome de quem os criou.

O Olympics.com dá a você as chaves para entender os jargões dos elementos dos saltos da patinação artística - tudo isso para aproveitar melhor os Jogos do conforto do seu sofá.

Saltos Edge

Loop

Decolagem: borda traseira interna

Este é o salto mais básico de todos. Iniciando da borda traseira externa, você aterrissa na borda traseira externa do mesmo pé. O pé livre está seguindo e você deixa o peso na perna em que está patinando. Você pode tentar um loop simples, duplo, triplo ou quádruplo.

Salchow

Decolagem: borda traseira interna

Esse movimento leva o nome do patinador sueco Ulrich Salchow, dez vezes campeão do mundo entre 1901 e 1911. Ele se tornou campeão Olímpico nos Jogos de Verão de Londres, em 1908, e teve de esperar a edição de 1920, na Antuérpia (Bélgica) para voltar a disputar essa competição.

À época com 43 anos, ele terminou em quarto lugar. Depois, ele viria a ser presidente da Federação Internacional de Patinação (ISU, na sigla em inglês).

Começando da borda interna traseira, você toca o chão com a borda externa traseira do outro pé. A perna que vai ao ar deve ser dobrada, e a outra precisa ser esticada para trás, depois indo para frente e daí ela sobe. Você pode tentar um Salchow simples, duplo, triplo ou quádruplo.

Axel

Decolagem: borda frontal externa

O Axel é o único salto em que o patinador levanta o corpo com um movimento para a frente. Você dobra os joelhos e chuta à frente a perna livre para ajudar a subir. Sua aterrissagem é na borda traseira externa do pé oposto. Um Axel simples consiste de uma rotação e meia.

Na realidade, ao executar um Axel triplo, você faz três rotações e meia, ou seja, quase quatro! O salto Axel mais comum na competição é o duplo, enquanto alguns patinadores fazem o triplo. Entre os homens, o Axel triplo é mais comum.

O japonês Hanyu Yuzuru, duas vezes campeão Olímpico, disse que quer executar um Axel quádruplo em Beijing 2022. Ele tentou a façanha durante o Campeonato Japonês, em dezembro, mas não conseguiu o giro completo e aterrissou com os dois pés. Tal movimento nunca foi realizado antes em competições do esporte.

O norueguês Axel Paulsen deu origem ao movimento que hoje leva seu nome ao fazê-lo pela primeira vez no Mundial de 1882, onde ele competiu originalmente como patinador de velocidade. O esportista foi campeão mundial de patinação de velocidade entre os anos de 1882 e 1890.

Saltos toe

Flip

Decolagem: borda traseira interna com ponta da lâmina

Para realizar esse movimento, você precisa usar a lâmina da sua perna oposta. Posicione-se com a borda traseira interna, alongue a perna livre por trás e use a lâmina da perna livre para pegar impulso. Você vai voltar ao chão no que era o seu pé livre, aquele em que você usou a lâmina. Tente um flip duplo, triplo ou quádruplo.

Lutz

Decolagem: borda traseira externa com ponta da lâmina

Você não sabe dizer se está fazendo um flip ou um Lutz? De que parte dos patins está começando o movimento? É aí que você diferencia as duas manobras. O flip começa da borda traseira interna, enquanto o Lutz se origina da borda interna. Com ambos, você usa a lâmina do pé oposto e aterrissa na perna oposta. Mas ao subir e descer na mesma borda para um Lutz, você acaba fazendo uma rotação contrária, o que torna sua execução mais difícil.

O patinador austríaco Alois Lutz realizou o espetacular salto pela primeira vez durante uma competição em 1913. Alexandra Trusova, do ROC, foi a primeira mulher a fazer um Lutz quádruplo em um torneio oficial.

Toe loop

Decolagem: borda externa traseira com ponta da lâmina

A diferença entre esse salto e os dois outros da categoria toe descritos até agora é o fato de você usar o mesmo pé tanto na saída como na aterrissagem. Assim como para o Lutz, você começa da borda externa traseira, estica a perna livre por trás e bate sua lâmina no gelo para se lançar para cima e girar (duas, três ou quatro vezes). Você então aterrissará na parte externa traseira do seu pé inicial.