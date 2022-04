Hanyu Yuzuru tem retorno programado para maio no espetáculo Fantasy on Ice

Hanyu Yuzuru vai retornar ao gelo pela primeira vez desde Beijing 2022 no espetáculo Fantasy on Ice, entre os meses de maio e junho, disseram os organizadores.

O bicampeão Olímpico vai percorrer o Japão em quatro apresentações: em Chiba (de 27 a 29 de maio), Nagoya (3 a 5 de junho), Kobe (17 a 19 de junho) e Shizuoka (24 a 26 de junho).

Hanyu está distante do público desde que retornou para casa em 21 de fevereiro, após a disputa dos Jogos Olímpicos de Inverno.

Então defensor do título Olímpico, ele terminou na quarta colocação em Pequim, quando procurou tornar-se o primeiro homem a realizar o salto Axel quádruplo nos Jogos.

Com 27 anos de idade, o japonês ficou de fora do Mundial do mês passado, em Montpellier, na França, em função de uma entorse no tornozelo direito que sofreu em Pequim.

No espetáculo Fantasy on Ice, Hanyu será acompanhado pelos colegas também atletas Olímpicos: Sakamoto Kaori, Higuchi Wakaba e Kawabe Mana.

Também devem fazer parte do evento a medalhista de ouro de Turim 2006, Arakawa Shizuka e Miyahara Satoko, bem como Oda Nobunari e Tanaka Keiji, que anunciou sua aposentadoria na última segunda-feira.

De outras partes do planeta, também farão parte do espetáculo os campeões Olímpicos e mundiais Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron, bem como antigos vencedores do mundial, nomeadamente Stephane Lambiel, Javier Fernández, Jeffrey Buttle e Johnny Weir.