Hanyu Yuzuru treina ao som de 'O Fantasma da Ópera' para exibição de gala em Beijing 2022

Com ou sem dor, parece que Hanyu Yuzuru tem toda intenção de patinar na exibição de gala no domingo, 20 de fevereiro.

Hanyu treinou na terça-feira (15) pelo segundo dia consecutivo, deslizando pelo gelo por 35 minutos ao som de "O Fantasma da Ópera".

O japonês fez um toeloop quádruplo, um Salchow quádruplo e um Axel triplo, testando a torção em seu tornozelo.

Hanyu não ficou por muito tempo, mas disse o seguinte ao sair do rinque:

"Não é uma competição, mas a Ópera na [República Popular da] China tem um significado para mim e realmente queria mostrá-la aqui.

"O tornozelo ainda dói e sei que as pessoas podem dizer isso e aquilo, mas vou tomar analgésicos e curtir o momento nesse período".

O Fantasma da Ópera foi o tema do programa longo de Hanyu durante a temporada 2014-15 do Grand Prix.

Na segunda, em entrevista coletiva, Hanyu revelou que seu tornozelo doeu tanto que ele não deveria ter se apresentado no programa longo.

"A torção foi pior do que havia pensado. Em qualquer outra competição, eu certamente teria me retirado", disse Hanyu, que se machucou tentando o Axel quádruplo nos treinos na véspera do programa longo.

"O médico me disse que eu precisava descansar por 10 dias. Foi ruim assim. Doía tanto durante o treino da manhã da competição que até cogitei desistir.

"Tomei um analgésico 10 minutos antes do aquecimento e decidi competir".

O resto da história já conhecemos. Agora, parece que o bicampeão aguentará a dor mais uma vez antes de dar adeus a Pequim.