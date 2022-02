Hanyu Yuzuru não descarta retornar aos Jogos Olímpicos

Hanyu Yuzuru deixou a porta aberta para uma potencial quarta participação nos Jogos Olímpicos de Inverno em Milão Cortina 2026 quando ele conversou com a mídia na segunda feira (14 de fevereiro).

“Se você me perguntar se estes são meus últimos Jogos, eu não sei", disse Hanyu com um sorriso durante a coletiva de imprensa em Beijing 2022 que foi televisionada ao vivo em todo o Japão.

“Os Jogos Olímpicos são um lugar especial, único. É uma competição, um desafio que você quer enfrentar mesmo que esteja machucado.

“Não existe nenhum outro lugar como este para um patinador artístico. Há uma parte de mim que quer patinar aqui novamente.”

O duas vezes medalhista de ouro falou pela primeira vez desde quinta-feira, quando ele terminou em quarto no individual masculino.

Ele também treinou pela primeira vez desde então, e o astro japonês não tentou fazer o Axel quádruplo.

Havia uma sala de espera somente para a coletiva de imprensa de Hanyu Yuzuru. Foto: 2022 Getty Images

Hanyu detalhou a lesão no seu tornozelo direito, que ele disse que torceu – novamente – treinando no dia anterior a patinação livre, enquanto fazia um pouso forçado no Axel quádruplo.

“A torção foi pior do que eu imaginava. Qualquer outra competição eu definitivamente teria desistido”, disse ele.

“O médico me disse que eu precisava descansar por 10 dias. É tão ruim. Doeu tanto durante o treino da manhã no dia da competição que eu até pensei em desistir”.

“Me deram uma injeção de analgésico em torno de 10 minutos antes do aquecimento então decidi competir”.

A participação de Hanyu da cerimônia no domingo vai depender provavelmente do estado do seu tornozelo. O atleta de 27 anos disse que ele não tinha certeza se continuaria treinando o Axel quádruplo, que ele sub-rotou e caiu na patinação livre.

“Eu não cheguei a uma conclusão ainda. Pessoalmente, o Axel o melhor possível pra mim. Eu acho que eu alcancei o auge com isso”.