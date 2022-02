Hanyu Yuzuru não consegue o Axel quádruplo, mas sai de Beijing 2022 como um vencedor  

Hanyu Yuzuru pode até não ter conseguido o primeiro Axel quádruplo da história.

Mas ele deixa os Jogos Olímpicos de Inverno orgulhoso e de cabeça erguida.

"Honestamente, deixei tudo lá. Dei tudo de mim", disse um Hanyu em lágrimas nesta quinta-feira, após a competição individual masculina da patinação artística, na qual seus 99.62 pontos o deixaram em quarto, a dez do pódio.

"Estava no meu melhor desde o início e tentei o Axel da melhor forma que pude. Eu tentei fazê-lo, e isso é algo do qual vou me orgulhar para sempre.

"(Terminar em quarto) é o que é. Esses Jogos foram um desafio e entreguei tudo o que tenho."

Hanyu Yuzuru finished fourth at Beijing 2022. Foto: 2022 Getty Images

O duas vezes medalhista Olímpico visava a ser o primeiro homem a realizar o Axel quádruplo, um salto extremamente arriscado, nesses Jogos.

Hanyu deixou o treino logo cedo pela manhã, arrumando suas coisas depois de 20 minutos sem patinar ao som de sua música "Heaven and Earth".

Mas ele foi abaixo do esperado no giro de seu salto inicial do programa e caiu, embora fosse o mais perto que esteve de completar o movimento tanto em treinos como em competições oficiais. Hanyu tinha tentado o Axel quádruplo em competição pela primeira vez no Campeonato Japonês, em dezembro.

Hanyu também caiu no Salchow quádruplo seguinte, um salto que ele escolheu no programa curto após acertar um buraco.

Esse erro o deixou em oitavo antes do programa livre, o que acabou lhe custando uma medalha. Pela primeira vez em sua carreira, o patinador de 27 anos deixa os Jogos de mãos vazias.

Hanyu ahead of his free skate. Foto: 2022 Getty Images

Hanyu, no entanto, não se arrepende, por mais difícil que a jornada tenha sido e o quanto que vencer significa para ele.

"É claro que o resultado é frustrante, mas acho que dei tudo de mim," ele disse. "Não foi fácil. Uma série de coisas se passa pela minha cabeça quando penso no que tentei fazer."

"Em termos de vencer e perder, não consegui. Mas acho que a apresentação de hoje reflete o título da minha música - "Heaven and Earth" ou "Paraíso e Terra", na tradução para o português.

"Caí no Axel, caí no Salchow, mas acertei bem tudo na segunda metade. É sobre cair e se reerguer novamente."

O japonês deixou a arena com um sorriso por baixo da máscara e total apoio de seus fãs.

"Vinha querendo fazer (o quad Axel) desde que era criança. À época, meu mentor e técnico vivia me dizendo que faria isso um dia, e desde então venho trabalhando nisso."

"Quero agradecer a todos pelo apoio. Não sei se patinei à altura de suas expectativas e desculpe se não o fiz. Tudo o que quero é agradecê-los por tudo."