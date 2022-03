Campeonato Mundial de Patinação Artística 2022: prévia, programação e principais estrelas

O último evento de patinação artística da temporada Olímpica acontece nesta semana, em Montpellier, França, entre os dias 23 e 27 de março: o Campeonato Mundial de Patinação Artística 2022.

Os campeões Olímpicos em Beijing 2022 da dança no gelo, Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron, tentarão conquistar um quinto título mundial em casa. Apesar de o americano Nathan Chen, medalhista de ouro Olímpico no masculino, ter dito que gostaria de estar presente em Montpellier, uma lesão encerrou sua chance de tentar um quarto título consecutivo.

No último mês, a ISU (União Internacional de Patinação, em inglês) anunciou que "nenhum patinador(a) pertencente aos Membros da ISU na Rússia e em Belarus deverá ser convidado ou permitido de participar em quaisquer eventos internacionais de patinação no gelo", incluindo o Mundial.

Isso significa que não teremos a campeã Olímpica Anna Shcherbakova e outros patinadores de ponta russos. Os vencedores de pares em Pequim, Sui Wenjing e Han Cong, da República Popular da China, preferiram descansar após o triunfo em casa.

Por esses motivos, a competição de pares parece ser a mais aberta. Os americanos Alexa Knierim e Brandon Frazier podem ter uma boa oportunidade para conquistar um título mundial.

Medalhista de bronze em Pequim, a japonesa Sakamoto Kaori lidera a competição feminina, tentando ser a primeira japonesa a vencer um título mundial desde Asada Mao em 2014.

Destaques: franceses em busca do penta

As quatro provas oferecem narrativas interessantes. Com Chen fora, não veremos o primeiro patinador conquistando quatro títulos seguidos pela primeira vez desde Scott Hamilton (1981-84), e isso abre espaço para dois medalhistas de Pequim. Uma coisa é certa: teremos um campeão inédito.

O bicampeão Olímpico Hanyu Yuzuru também está fora do torneio, alegando que precisa de descanso, mas o Japão estará muito bem representado por Kagiyama Yuma e Uno Shoma, que conquistaram prata e bronze, respectivamente, nos Jogos Olímpicos de Inverno.

No feminino, com as duas primeiras colocadas dos Jogos fora, Sakamoto lidera a competição, que também promete uma campeã inédita. Sua compatriota Higuchi Wakaba foi quinta em Pequim graças ao seu histórico Axel triplo e brigará pelo pódio.

You Young, da República da Coreia, a americana Alysa Liu e a belga Loena Hendrickx são outras fortes candidatas no feminino.

Nos pares, Alexa Knierim/Brandon Frazier terão como adversários os também americanos Ashley Cain-Gribble e Timothy LeDuc, além dos japoneses Miura Riku and Kihara Ryuichi.

Papadakis e Cizeron tentarão o pentacampeonato na dança no gelo, tendo vencido o primeiro título em 2015. Os atuais campeões Olímpicos seriam apenas a segunda dupla a fazer isso, seguindo os hexacampeões Liudmila Pakhomova and Alexander Gorshkov, da União Soviética, em 1976.

Os americanos Madison Hubbell/Zachary Donohue e Madison Chock/Evan Bates tentarão surpreender os franceses.

Programação do Mundial de patinação artística

A Arena Sud de France em Montpellier é a casa do Mundial, marcando a primeira vez que a França sedia o evento desde 2012 em Nice. Os treinos começam na segunda-feira (21 de março), com a competição iniciando na quarta-feira (23 de março), com o programa curto feminino.

Os horários seguintes são locais (Horário Central Europeu):

Quarta-feira - 23 de março

11:05 – 15:56 Programa curto feminino

18:30 – 21:28 Programa curto pares

Quinta-feira - 24 de março

11:00 – 15:51 Programa curto masculino

18:15 – 21:44 Programa livre pares

Sexta-feira - 25 de março

11:00 – 15:57 Dança rítmica da dança no gelo

18:00 – 21:55 Programa livre feminino

Sábado - 26 de março

10:55 – 14:50 Programa livre masculino

17:05 – 20:24 Dança livre da dança no gelo

Sábado - 27 de março

14:30 – 17:00 Exibição de gala

Onde assistir ao Mundial de patinação artística

O Campeonato Mundial é um evento da ISU, o que significa que não será transmitido necessariamente pelas mesmas emissoras que transmitiram os Jogos Olímpicos.

Confira aqui uma lista de emissoras.

Nos países em que não haverá transmissão na TV, caso do Brasil, é possível acompanhar pelo canal no YouTube da ISU.