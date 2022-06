Pâmela Rosa: 'Ainda sonho com medalha Olímpica, um passo de cada vez'

Pâmela Rosa e a seleção brasileira de skate street começam nesta semana a caminhada rumo aos Jogos Olímpicos Paris 2024. O primeiro Classificatório Olímpico, o Pro Tour de Roma 2022, terá as quartas de final nesta sexta-feira, 1 de julho.

"Gostei muito da pista, dos obstáculos. Agora é ficar em cima do skate, me divertir e acertar as manobras", disse Pâmela com exclusividade ao Olympics.com em Roma. "Hoje consegui fazer umas manobras que eu queria também e arrisquei também um dos obstáculos mais difíceis da pista. E agora é só manter."

Em 2021, Roma foi o local em que as vagas Olímpicas para Tóquio 2020 foram definidas. Já desta vez, a capital italiana dá o pontapé inicial ao ranking da World Skate para este ciclo Olímpico.

"Estou muito feliz de estar aqui novamente, graças a Deus sem nenhuma lesão e muito preparada", disse a atleta de 22 anos.

ROMA | Confira programação do classificatório Olímpico

Pâmela Rosa: 'Sabia que não poderia dar meu 100%'

O alívio de Pâmela em estar sem dores é bastante compreensível, tendo em vista o que ela enfrentou em Tóquio. A número 1 do mundo do ranking Olímpico competiu com o pé completamente inchado e terminou na décima colocação.

"Sou um tipo de pessoa que consegue lidar com as dificuldades. Tive um trabalho muito bom a Carla Di Pierro [psicóloga do Comitê Olímpico Brasileiro]. Ela estava ali o tempo todo, do meu lado, tentando me dar força. Não foi a primeira vez que competi com lesão, mas eu sabia que não poderia dar meu 100%", lembrou.

Pelo lado positivo, Pâmela viu seu esporte ganhar prestígio e reconhecimento ao entrar no programa Olímpico. "O skate era um esporte marginalizado, hoje é um esporte Olímpico. Eles respeitam muito a gente. As crianças querem praticar, os pais mudaram seus pensamentos", opinou Pâmela.

BRASIL | Veja qual é a seleção em Roma

Focada nos classificatórios Olímpicos

Quando o assunto é Paris 2024, Pâmela não esconde seus objetivos, mas também prega pela cautela.

"Meu sonho ainda é poder trazer uma medalha Olímpica para casa, mas é um passo de cada vez. Não adianta pensar lá na frente e esquecer das competições que nos dão a chance de ir a Paris. Agora é focar nelas. Este ano temos duas [Pro Tour de Roma e Mundial no Rio]", comentou Pâmela.

Pâmela já esteve na posição de atleta jovem tomando o mundo, mas agora suas adversárias mais novas a veem como referência.

"Gosto de estar presente e próxima dessas meninas que se inspiram na gente. E também acabo me inspirando nelas também. Eu também tenho ídolos e acabou sendo para elas. Isso traz uma alegria muito grande", disse.

Principalmente depois de Tóquio, o Brasil é visto como uma potência do skate. Para Pâmela, a pressão é um privilégio.

"Agora bora pra outra. A gente não deixa isso ser um peso para nós. É mais inspiração o Brasil ter ganhado medalhas. Em Paris, com certeza vamos querer ainda mais."

Pâmela Rosa e Kelvin Hoefler: amizade de milhões

Nas últimas semanas, Pâmela treinou nos EUA junto a Kelvin Hoefler, medalhista de prata em Tóquio. Eles são amigos há 15 anos e estão mais próximos do que nunca.

"Somos irmãos. É um ídolo para mim. Em Tóquio, eu estava sem meu empresário e ele sem a esposa. A gente se ajudou a vencer esse obstáculo. Dei toda a força para ele, tenho certeza que estava lá para ser um ombro amigo para ele quando ele precisou. São 15 anos, a gente se conhece com o olhar, com a palavra", contou Pâmela.

Kelvin Hoefler retribuiu os elogios a Pâmela, também em conversa com o Olympics.com. "Para mim, ter uma pessoa dessa do meu lado, que sabe muito da estratégia do skate, é muito importante. Nós dois nos ajudamos. Tenho muita experiência, e ela têm muitos resultados. É muito gratificante tê-la do meu lado, como amiga e como skatista", disse o skatista.

