Rayssa Leal quer encarar corrida Olímpica com leveza: 'É como se eu estivesse em um parque de diversão'

Rayssa Leal tinha apenas 13 anos quando saiu dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 com uma medalha de prata e, além disso, como uma das personalidades mais queridas do esporte. Muita coisa mudou na vida da maranhense desde então, mas ela promete seguir com a mesma leveza que a levou ao pódio.

"É como se eu estivesse em um parque de diversão, só me divertindo. Porque eu estou fazendo o que eu gosto e que era meu sonho fazer. Então, só de chegar nos campeonatos e estar com a minha família e com os meus amigos, está tudo ótimo", disse Rayssa ao Olympics.com diretamente de Roma, onde ela disputa o primeiro evento valendo pontos para o ranking Olímpico do skate: o Classificatório Olímpico Pro Tour de Roma 2022 de street.

"A gente tem que andar naturalmente e deixar acontecer. Tem aquela responsabilidade, porque não é fácil chegar nos Jogos Olímpicos e andar de skate. A gente sente o peso de representar o Brasil", contou. "Mas eu faço o meu melhor e vou embora. Se deu, deu, se não deu, não deu, e tudo certo. No próximo vai dar".

Rayssa estreia nas quartas de final, na sexta-feira (1 de julho). Por enquanto, ela treina sob o forte sol da capital italiana e explica por que participar dos Jogos Olímpicos é algo muito especial também para os pais dela.

"Meu pai queria participar dos Jogos no futebol, a minha mãe também. Estou podendo realizar esse sonho deles andando de skate. Paris 2024 está bem aí, então estou super animada e confiante também. Espero estar lá representando o povo brasileiro", afirmou.

Além do Brasil, Rayssa representa os sonhos de muitas meninas e mulheres que se inspiram nela para buscar seus sonhos no esporte. "Normalmente, as crianças se inspiram nos adultos, não o contrário. Ouvir que eu inspirei atletas é muito legal. Acho que é por causa da minha coragem, da idade, e de ser uma menina em um esporte que era tão marginalizado", opinou a skatista de 14 anos.

MAIS | A seleção brasileira em Roma

Rodada de classificação feminina: Gabi Mazetto e Rafaela Costa avançam

A rodada classificatória feminina do Pro Tour de Roma aconteceu nesta quarta-feira, 29 de junho, com 63 skatistas lutando por uma vagas nas quartas de final do Classificatório Olímpico, que acontecem na sexta-feira (1 de julho).

Sob o forte sol da capital italana, a brasileira Gabi Mazetto, que ficou fora da corrida por Tóquio 2020 por ter se tornado mãe, foi uma das 27 classificadas, assim como a portuguesa Rafaela Costa.

"A gente teve muitos dias de treino. Fiquei feliz por ter acertado a minha volta. Espero que na próxima fase eu também continue acertando", disse Gabi.

O destaque foi, como de costume, o Japão. Todas as sete atletas do país nesta etapa avançaram para as quartas, com seis delas no top 10.

Uma delas tem apenas 13 anos, Yoshizawa Coco, com nota 76.03. Ela ficou em seguindo, atrás de Akama Rizu, com 78.69. A australiana Chloe Covell, de apenas 12 anos, passou em quarto.

Nesta quinta-feira (30 de junho), será a vez dos homens disputarem vagas nas quartas.

O Pro Tour de Roma é a primeira chance dos skatistas de street somarem pontos para a corrida Olímpica por Paris 2024. A segunda será no Rio de Janeiro, nos Mundiais de park e street, em outubro de 2022.

ROMA | Prévia, programação e principais estrelas

Gabi Mazetto compete na etapa de classificação do Pro Tour de Roma em 29 de junho de 2022. Foto: World Skate

Pro Tour de Roma, 29 de junho – Skatistas classificadas para as quartas de final

Akama Rizu (JPN) Yoshizawa Coco (JPN) Roos Zwetsloot (NED) Chloe Covell (AUS) Oda Yumeka (JPN) Lore Bruggeman (BEL) Mariah Duran (USA) Fujisawa Nanaka (JPN) Ito Miyu (JPN) Nakajime Nonoka (JPN) Uemura Aoi (JPN) Haylie Powell (AUS) Wenhui Zeng (CHN) Gabi Mazetto (BRA) Meagan Guy (USA) Shiloh Catori (USA) Natalia Munoz (ESP) Margielyn Didal (PHI) Candy Jacobs (NED) Keet Oldenbeuving (NED) Christina Steens (NED) Georgia Martin (USA) Poe Pinson (USA) Rafaela Costa (POR) Charlotte Hym (FRA) Afrika Criado Oliva (ESP) Christine Cottam (USA)

Onde assistir ao Pro Tour de Roma

O Olympics.com transmite as ações do evento nos dias 2 e 3 de julho.