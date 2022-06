Os skatistas brasileiros no Classificatório Olímpico de Skate Street Pro Tour de Roma

A corrida para uma vaga no street do skate dos Jogos Paris 2024 começa em Roma, na Itália, entre 26 de junho e 3 de julho, na pista montada no parque do Monte Ópio e Termas de Trajano.

O Classificatório Olímpico de Skate Street - Pro Tour Roma 2022 vai ser o primeiro passo que contará pontos para o Ranking Mundial Olímpico de Skate. A lista deste ranking em 24 de junho de 2024 vai determinar quem estará nos próximos Jogos Olímpicos. Em cada gênero será preciso estar entre os três melhores do país, para obter a vaga.

Liderados por Rayssa Leal, Kelvin Hoefler - medalhistas Olímpicos - e Pâmela Rosa, serão ao todo 17 atletas brasileiros que irão competir no Pro Tour da Cidade Eterna.

Saiba mais sobre quem é quem deste time do Brasil que quer manter o país no topo da modalidade em Jogos Olímpicos.

Kelvin Hoefler em ação durante os Jogos Tóquio 2020. Foto: Getty

Trio de ferro

Rayssa Leal, Pâmela Rosa e Kelvin Hoefler lideram o time brasileiro para o Pro Tour da capital italiana. Por Leal e Hoefler terem obtido pódio em Tóquio, e Rosa estar entre as cinco primeiras no ranking, eles só competem a partir da segunda fase do Pro Tour.

Atual medalhista de prata em Jogos, Rayssa é a mais nova da equipe (14 anos de idade). Começou o ano em grande estilo, quando voltou ao Japão para a conquista do ouro inédito nos X Games de Chiba (Japão), em abril. Ocupa atualmente a vice liderança do ranking mundial.

Liderança ocupada por Pâmela Rosa. Prestes a completar 23 anos de idade, a paulista de São José dos Campos é bicampeã dos X Games e atualmente do mundial de street, também conquistado em duas ocasiões. Em entrevista recente para o 'Terra', comentou: "É tudo (o skate)! Minha essência, meus princípios e parte de mim. Simplesmente não existe Pâmela Rosa sem um skate. É um misto de lazer com profissão. Sei da responsabilidade, mas sempre levo tudo com leveza."

Completa este trio inicial outro medalhista Olímpico. Kelvin Hoefler faturou a prata em Tóquio e em 2021 terminou o Pro Tour de Roma na quinta colocação, o melhor brasileiro no evento. Passou os últimos meses em um intenso ritmo de treinos a fim de começar o ciclo Olímpico em grande estilo. Para o site 'Notícias do ES', comentou: "Estamos no começo do ciclo Olímpico e claro que estou focando na vaga, mas degrau por degrau. É a apenas a primeira competição do ciclo e vou dar continuidade a um trabalho já consolidado para lutar pela vaga."

Kemily Suiara em preparação para o Pro Tour de Roma Foto: Julio Detefon - CBSk

O time feminino do Brasil em Roma

Kemily Suiara tem 21 anos e é natural de Planaltina, cidade satélite da Capital Federal, Brasília. Recentemente terminou em terceiro lugar no STU National, em Porto Alegre/RS. O segundo lugar na capital gaúcha foi para a alagoana Carla Karolina, conhecida como "Karolzinha", de 17 anos, que comentou para o globoesporte.com sobre a convocação para a equipe brasileira: "Só de estar lá já será um aprendizado grandioso, mas certeza que vou me esforçar ao máximo para fazer valer essa oportunidade que recebi."

A paulista Gabi Mazetto é natural de Praia Grande/SP e venceu o STU na orla do Guaíba, em Porto Alegre, em maio. Aos 24 anos, é a 13ª colocada no ranking da World Skate, entidade máxima da modalidade. Estava cotada para ser uma das representantes do Brasil em Tóquio 2020, mas teve que adiar os planos para dar luz à pequena Liz. Meses depois, voltou com tudo: em abril de 2022, nos X Games em Chiba, no Japão, terminou na sétima colocação. No mês seguinte, em maio, faturou o STU em Porto Alegre. Mira a primeira participação Olímpica em Paris 2024 com Liz na torcida: "É diferente, me dá uma vontade maior de acertar as manobras", disse Mazetto para o globoesporte.com

Completando as brasileiras está Marina Gabriela, com 19 anos, de Jaguariúna/SP. Em 2021 esteve no mundial de street, em Jacksonville, na Flórida. "Se eu estiver entre as três melhores do Brasil, eu vou de boa...eu gosto mais de andar de skate de verdade...se um dia eu for para os Jogos Olímpicos, vai ser legal", comentou Marina Gabriela para o site "A Cidade ON".

Time masculino do Brasil em Roma

O sul-matogrossense radicado em Curitiba, Eduardo Neves, tem 20 anos de idade e é o atual campeão brasileiro de manobras. Coleciona bons resultados no circuito nacional e participações no Dew Tour. Volta a Roma depois de ter lá disputado o mundial em 2021.

O brasiliense Felipe Gustavo, conhecido como "Buchecha", vive em Los Angeles, nos Estados Unidos, e tem no currículo um bronze nos X Games de Verão em 2018. Ficou de fora da temporada 2019 após romper um ligamento do pé direito, mas voltou em tempo de fazer parte da equipe Olímpica do Brasil em Tóquio 2020, terminando na 14ª colocação.

Mineiro de Patos de Minas, Filipe Mota tem 15 anos e é o mais novo entre os homens e uma das grandes revelações brasileiras da modalidade. Aos 14 anos, em agosto de 2021 ficou em sétimo lugar na final da Street League (SLS) em Salt Lake City. Atualmente vive nos Estados Unidos onde treina e participa de campeonatos locais.

Giovanni Vianna é de Santo André, na Grande São Paulo e 19º do ranking mundial. Após o mundial de Roma em 2021, quando acabou em 18º, fez parte da equipe Olímpica masculina do street em Tóquio, terminando na 12ª colocação. Já o paulistano Gabryel Aguilar é atualmente o 32º do ranking e foi à semifinal do Mundial do ano passado na capital italiana, em 2021.

Mesmo caso do também paulistano Ivan Monteiro, 30º colocado no ranking da World Skate, que quase participou da final desse mundial disputado na Itália. Wacson Mass é mais um que vem da capital paulista. Aos 22 anos de idade, há menos de uma semana terminou na quinta colocação em torneio aberto na Dinamarca.

Do sul vem Wilton Souza, de Maringá/PR, que recentemente terminou em segundo lugar na etapa de Criciúma do circuito nacional STU. Gaúcho de Cachoeirinha, João Lucas Alves com 21 anos tem evoluído bastante nas últimas temporadas. É atualmente o 54º colocado do ranking mundial e em março terminou na quinta colocação nas finais de torneio aberto em Phoenix, nos Estados Unidos, entre 199 competidores. De não muito distante dali, Carlos Ribeiro tem 31 anos e é de Novo Hamburgo/RS. Seu pai, Luís Carlos, foi futebolista profissional, tendo atuado em vários clubes, entre eles o Juventude, de Caxias do Sul. Ribeiro tem muitos anos no circuito nacional e internacional, e volta para Roma após o 28º lugar no mundial de 2021.

João Lucas Alves durante treino Foto: Julio Detefon - CBSk

A programação do Classificatório Olímpico de Skate Street em Roma:

Domingo 26 de junho

Treino livre para o aberto de classificação, para homens e mulheres: 08:30 - 17:35

Segunda-feira 27 de junho

Treino livre para o aberto de classificação, para homens e mulheres: 08:30 - 17:35

Terça-feira 28 de junho

Treino livre para o aberto de classificação, para homens e mulheres: 08:30 - 17:35

Treino para a fase aberta classificatória - feminino - 17:40 - 18:25

Treino para a fase aberta classificatória - masculino - 18:30 - 19:15

Quarta-feira 29 de junho

Fase aberta classificatória - feminino - 08:45 - 13:45

Treinos - feminino - 14:45 - 15:30

Treinos - masculino - 15:35 - 16:20

Quinta-feira 30 de junho

Fase aberta classificatória - masculino - 08:45 - 17:45

Treinos - feminino - 17:50 - 18:35

Treinos - masculino - 18:40 - 19:25

Sexta-feira 1º de julho

Quartas de final - feminino - 10:20 - 13:05

Quartas de final - masculino - 15:55 - 18:40

Sábado 2 de julho

Semifinal feminina - 16:30 - 19:05

Semifinal masculina - 19:30 - 22:05

Domingo 3 de julho

Final feminina - 19:00 - 20:15

Final masculina - 21:00 - 22:15

Cerimônia de Premiação - 22:30 - 23:00

(todos os horários estão na hora local de Roma, +5h em relação a Brasília)

O skatista brasileiro Eduardo Neves Foto: Julio Detefon - CBSk

Classificatório Olímpico de Skate Street - Pro Tour Roma 2022: como assistir

O Classificatório Olímpico de Skate Street - Pro Tour Roma 2022 acontece de 26 de junho (domingo) a 3 de julho (domingo), em Roma, na Itália.

Você poderá acompanhar todas as ações deste evento - que conta pontos para uma vaga em Paris 2024 - no Olympic Channel, através do Olympics.com.