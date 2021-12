No embalo dos Jogos de Inverno: vem aí o Campeonato Brasileiro de patinação artística

Depois de cancelado o evento de 2020 em função da pandemia da Covid-19, o Campeonato Brasileiro de Patinação Artística acontece neste fim de semana de 17 a 19 de dezembro (de sexta a domingo), em São Paulo.

Aberta para atividades há dois anos, a Arena Ice Brasil, espaço da Confederação Brasileira de Desportos no Gelo (CBDG), receberá o torneio pela primeira vez. A última edição aconteceu em outubro de 2019, em Canoas, município da região metropolitana de Porto Alegre.

É na patinação artística que o Brasil obteve um dos melhores resultados em Jogos de Inverno, com a participação de Isadora Williams nas finais de PyeongChang 2018, sendo ela inclusive atual campeã no individual feminino sênior, mas não virá para o brasileiro. "Isadora é uma referência na patinação artística do Brasil e da América do Sul, inspira ainda mais os praticantes da modalidade," comentou Gabriel Karnas, gerente de esportes da CBDG para o site da instituição.

Confira a programação, informações sobre ingressos, onde assistir e quais atletas acompanhar.

A competição

O Campeonato Brasileiro de Patinação Artística acontecerá junto com o Torneio Ice Brasil de Patinação Artística. Ao todo serão 38 atletas distribuídos em categorias de acordo com cada competição.

No Campeonato Brasileiro, elas são: novatos avançados, júnior e sênior.

Já no Torneio Ice Brasil, são: pré-iniciante, iniciante, pré-básico 1, pré-básico 2, juvenil, intermediário, adulto Brasil I, adulto Brasil II, adulto bronze, adulto prata, adulto ouro e artístico.

Arena Ice Brasil Foto: CBDG

Maria Joaquina defende o título

A paranaense é treinada pelo pai e em 2019 foi impedida de participar do Sul-Americano, depois de ter ficado em segundo lugar no campeonato brasileiro, com a justificativa de ser uma criança transgênero. A família entrou na Justiça a fim de ter a participação dela confirmada, com a decisão favorável à atleta, que possui acompanhamento com endocrinologista e taxa hormonal monitorada pelo Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo.

A curitibana vem de um excelente resultado na variante de verão da patinação. No feminino júnior do Campeonato Mundial de Patinação Artística, no último mês de setembro em Assunção, no Paraguai, Maria Joaquina ficou em primeiro no programa longo e em segundo no programa curto, resultados que lhe deram a medalha de prata.

"Terminei em segundo! Queria ter dado mais, chorei (sou ariana). Mas aí lembrei que tenho 13 anos, tenho cinco (anos) ainda na categoria e é meu primeiro Mundial! Tô feliz!" ela disse em seu perfil no instagram.

É grande talento da patinação artística brasileira e faturou o brasileiro de 2019 na categoria para novatas, em Canoas, título que vai defender neste fim de semana, em São Paulo. Uma etapa bastante importante para realizar o seu sonho de disputar os Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, em Milão-Cortina, na Itália.

Felipe Kubo quer mais uma conquista

Campeão brasileiro sênior em 2018, o paulista vai tentar subir no lugar mais alto do pódio mais uma vez. Vive há quase cinco anos em Minnesota (Estados Unidos), onde estuda com bolsa, pratica patinação e reside na escola Shattuck St. Mary's, que é referência na modalidade. Felipe começou aos 11 anos de idade, influenciado pelo espetáculo "Disney on Ice", que possui apresentações de patinação artística.

No mesmo ano em que venceu o nacional, ele passou a competir em eventos internacionais da ISU (sigla em inglês para União Internacional de Patinação), na categoria "novatos". Um ano depois, passou para a "júnior".

Muito tempo se passou desde a conquista do brasileiro. Adquiriu experiência, somou troféus e títulos ao currículo, como o primeiro e segundo lugares nos programas curto e longo, respectivamente, do torneio Skate Nashville, nos Estados Unidos, em abril passado. Quando perguntado sobre o que mudou daquele Felipe campeão em 2018 para o de hoje, ele reflete: "Acho que as habilidades de patinação. Os saltos são importantes nas apresentações, mas esses elementos são apenas parte dos programas, deixando um grande espaço para você mostrar suas habilidades, coreografia e fluidez," em declaração para o site da CBDG.

Certamente Felipe Kubo é um ótimo nome para ficar de olho neste fim de semana.

O patinador brasileiro Felipe Kubo em ação durante a disputa do campeonato brasileiro

Programação, ingressos e onde assistir

O Campeonato Brasileiro de Patinação Artística e Torneio Ice Brasil de Patinação Artística acontecem na Arena Ice Brasil, em São Paulo, de 17 a 19 de dezembro (sexta-feira a domingo).

A entrada de público será permitida na sexta-feira a partir das 17h30 e no sábado a partir das 18h30. O ingresso é 1kg de alimento não-perecível. É obrigatório o uso de máscaras e o distanciamento social. Abaixo, a programação.

Sexta-feira (17 de dezembro):

7h - 10h50: reconhecimento de pista das categorias que competirão (por grupo).

8h - 10h: credenciamento.

11h - 11h40: apresentação das delegações.

11h40 - 13h45: Torneio Ice Brasil: Pré-Iniciante; Iniciante; Pré-Básico; Básico.

15h - 17h: curso de formação de treinadores pela metodologia "Patina Brasil" (treinadores).

18h30 - 20h30: Campeonato Brasileiro, categorias novatos avançados, júnior e sênior.

20h30 - 22h: Torneio Ice Brasil categoria intermediária, adulto Brasil I; adulto Brasil II; adulto bronze; adulto prata; adulto master.

Sábado (18 de dezembro):

7h - 12h: reconhecimento de pista das categorias que competirão (por grupo).

12h10 - 14h50: Torneio Ice Brasil com as categorias artístico individual; artístico grupo e intermediário.

15h - 17h: curso de formação de treinadores pela metodologia "Patina Brasil" (treinadores).

18h30 - 21h: Campeonato Brasileiro, categorias novatos avançados, júnior e sênior.

21h - 22h: premiação.

Domingo (19 de dezembro):

8h - 9h: reconhecimento de pista das apresentações de gala.

9h - 11h: curso Power Jump e Power Spin (atletas)

12h20 - 15h: apresentações de Gala

A Arena Ice Brasil fica na Avenida Major Sylvio de Magalhães Padilha, 16741, Jardim Fonte do Morumbi, em São Paulo. Aqueles que não poderão estar presentes no evento terão a oportunidade de acompanhar as competições do dia 18 (sábado) com transmissão ao vivo pelo Canal Olímpico do Brasil a partir das 18h.