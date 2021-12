O que aprendemos com a temporada da patinação artística até agora

É natural que às vésperas dos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022, a agenda esteja repleta de competições. Não é diferente com a patinação artística. Mesmo com o cancelamento das finais do Grand Prix - que aconteceriam em Osaka no Japão entre 9 e 12 de dezembro -, em função do fechamento das fronteiras para conter o avanço da pandemia (com data a ser remarcada), a disputa está acirrada e bastante equilibrada.

Foram realizadas seis etapas da principal competição da temporada, o Grand Prix da ISU (sigla em inglês para União Internacional de Patinação). O Olympics.com faz um balanço sobre o que aconteceu até agora, o que aprendemos e se é possível tê-las como prenúncio dos Jogos de fevereiro.

Sui Wenjing e Han Cong (República Popular da China) em ação durante o Aberto Asiático de Patinação Artística, evento teste para os Jogos Beijing 2022. Foto: 2021 Getty Images

Federação russa e chineses lideram nos pares

Nos pares, os atletas da Federação Russa de Patinação Artística têm feito muito bonito. Os favoritos Anastasia Mishina e Aleksandr Galliamov lideram o geral, depois de terem vencido o Troféu NHK (quarta etapa) e a Rostelecom Cup, em "casa", na cidade de Sochi. Possuem compatriotas na terceira, quarta e quinta colocação.

O domínio só não é absoluto porque na segunda posição está o par chinês de SUI Wenjing e HAN Cong. Medalhista de prata em PyeongChang 2018 e bicampeã mundial em 2017 e 2019, a dupla também faturou duas etapas, as do Canadá e da Itália do Grand Prix, entretanto perdem a liderança nos critérios de desempate.

Feminino sem surpresas

É assim que está a competição entre as mulheres. Ouro e prata na última edição de Jogos de Inverno, as três primeiras na classificação geral do Grand Prix feminino são da Federação Russa de Patinação Artística. A líder é uma das grandes promessas mundiais da modalidade, Kamila Valieva. Nascida em Kazan, a jovem de 15 anos de idade conquistou as etapas do Canadá e a última, em Sochi.

Sua adversária pela primeira colocação, Anna Shcherbakova, venceu na Itália e na França, mas fica para trás nos critérios de desempate. Elisaveta Tuktamysheva completa o trio que está na frente.

Uma das favoritas e líderes no ranking mundial, Alexandra Trusova, venceu o evento inaugural da série do Grand Prix, nos Estados Unidos, mas uma lesão a fez ficar de fora do Troféu NHK, em novembro. Optou por ficar de fora das demais para chegar em boa forma nos Jogos Olímpicos do próximo mês de fevereiro.

Yuma Kagiyama (Japão) em ação durante o Aberto Asiático de Patinação Artística, evento teste para os Jogos Beijing 2022 Foto: 2021 Getty Images

Japão domina no masculino

Entre os homens, os japoneses ocupam a primeira posição e a vice-liderança, com KAGIYAMA Yuma e UNO Shoma, respectivamente. Outro japonês poderia estar entre os primeiros, o bicampeão Olímpico HANYU Yuzuru, se não fosse por uma lesão nos ligamentos no tornozelo direito.

Vice-campeão do mundial deste ano, Kagiyama venceu as etapas da Itália e da França, enquanto que Uno - prata em PyeongChang 2018 - venceu o Troféu NHK e ficou em segundo lugar no evento inaugural do Grand Prix, nos Estados Unidos, mesma ocasião em que outro favorito, o norte-americano Nathan Chen, tricampeão do mundo, ficou em terceiro.

Tudo em aberto

A temporada nos mostrou até agora disputas bem apertadas e equilibradas, ou seja, no ditado popular, está "tudo em aberto". As finais do Grand Prix já dariam uma resposta agora em meados de dezembro, sobre quem levaria os títulos da série no masculino, feminino e em pares. Ainda não se sabe se Osaka vai receber o evento em 2022 ou se será em outro lugar.

Enquanto isso ainda não é definido, já é possível saber quem poderá brigar pelo ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno, em Pequim.

A patinação artística em Beijing 2022 acontecerá entre 4 e 20 de fevereiro, no Estádio Indoor da Capital, arena que é legado dos Jogos Olímpicos de Verão de 2008, também sediado pela capital chinesa.