Brasil x Sérvia pela final do Mundial Feminino de Vôlei: prévia, horário e onde assistir

Um "duelo de gigantes". É uma das maneiras para definir a grande final deste sábado, 15 de outubro, da 19ª edição do Campeonato Mundial Feminino de Vôlei 2022, organizado conjuntamente entre os Países Baixos e a Polônia.

De um lado está o Brasil, bicampeão Olímpico, atual medalhista de prata em Jogos, vencedor de inúmeros torneios internacionais e finalista do Mundial em três ocasiões. Um título que ainda falta e que faz falta.

Do outro lado, a Sérvia. Bronze em Tóquio 2020 e terceira colocada na Liga das Nações 2022. Antes disso, em 2018, foi campeã do mundo e joga pelo bi. Um título que pode recolocar as sérvias de volta ao topo das competições internacionais.

Duas grandes equipes. Além do coletivo, uma interessante disputa entre grandes nomes do esporte em cada metade da quadra. Gabi e Carol têm feito um torneio irretocável e são as grandes líderes de um renovado Brasil pós Jogos Olímpicos. Boskovic e Mihajlovic são pilares de uma - até agora - invencível Sérvia.

Por isso o Olympics preparou uma prévia com fatos e números dos dois times para esta grande final do Mundial feminino de Vôlei.

Sérvia: invicta pelo bicampeonato

Campeãs do mundo na última edição, em 2018, as europeias desde então foram bronze em Tóquio 2020 e, mais recentemente, o primeiro pódio na Liga das Nações feminina, com a conquista da medalha de bronze.

Uma geração liderada por Tijana Boskovic e Brankica Mihajlovic que quer recolocar a Sérvia no lugar mais alto do vôlei internacional e têm feito por onde. As sérvias venceram todas as partidas do Mundial e vêm de duas grandes vitórias. Nas quartas de final superaram as donas da casa, as polonesas, por 3 sets a 2 em um ginásio lotado em Gliwice.

Dias depois, pela semifinal, um triunfo por 3 a 1 sobre os Estados Unidos e lugar garantido na grande decisão, com direito a 36 pontos de Boskovic, quarta colocada entre as melhores pontuadoras, com 216 acertos.

Até agora a Sérvia venceu os seus 11 jogos. Foram 33 sets a favor e - apenas - cinco contra.

O Brasil em busca do inédito título

A seleção brasileira feminina vem da prata em Tóquio 2020 e da Liga das Nações 2022. É a terceira grande final consecutiva para a equipe do técnico José Roberto Guimarães, em decisão de um título mundial que o time ainda não tem. Um plantel que possui a liderança de Gabi e Carol, em um processo de renovação que combina experiência e juventude.

As duas, escolhidas para a seleção da Liga das Nações deste ano, estão entre as melhores do Mundial em alguns números. Carol é a maior pontuadora nos bloqueios, com impressionantes 55 acertos. Gabi, por sua vez, tem a melhor recepção, tendo deixado a bola em jogo em 99 ocasiões.

A equipe na primeira fase perdeu apenas para o Japão. Na fase seguinte, terminou com 100% de aproveitamento, tendo vencido as italianas, algozes da Liga das Nações, por 3 sets a 2.

Nas quartas de final, uma histórica partida novamente contra as japonesas, as que haviam derrotado o Brasil no início da competição. Desta vez foi diferente. Em uma partida tensa, com as nipônicas a abrirem 2 sets a 0. Entretanto, a partir do terceiro set o jogo foi outro e a vitória veio de virada, de maneira dramática, por 3 a 2.

A vaga na decisão aconteceu após nova vitória sobre a Itália, desta vez por 3 sets a 1, em partida memorável da central Carol.

Até agora o Brasil venceu 10 jogos e perdeu apenas um. Foram 28 sets a favor e 11 contra.

Mundial feminino de Vôlei: Brasil x Sérvia - horário e onde assistir

A grande final do Mundial feminino de Vôlei entre Brasil e Sérvia, neste sábado, 15 de outubro, tem a transmissão para o Brasil pela TV Globo e pelo Sportv 2, a partir das 15:00 (horário de Brasília).