Mundial de Taekwondo: Edival Pontes é vice-campeão nos 74kg

O Brasil conquistou a sua segunda medalha no Campeonato Mundial de Taekwondo de 2022 nesta quinta-feira (17 de novembro), em Guadalajara, no México, com a prata de Edival Pontes na categoria 74kg.

Na terça-feira (15 de novembro), Milena Titoneli foi bronze na categoria 67kg no evento que conta pontos para o ranking Olímpico de classificação para os Jogos Olímpicos Paris 2024.

Conhecido como Netinho, Edival era o cabeça chave 1 de sua categoria, que não é Olímpica. Ele foi superado na decisão pelo espanhol Daniel Quesada Barrera.

Na primeira rodada da final, o espanhol levou a melhor, vencendo por 5-1. Já na segunda, o brasileiro acertou um giro com back kick que valeu quatro pontos, mas não finalizou outras tentativas de golpes difíceis, permitindo que Quesada virasse o placar. Com 8-4, o espanhol fechou o confronto e garantiu o ouro.

Os outros dois brasileiros que lutaram nesta quinta-feira pararam nas quartas de final. Maicon Andrade, que era o segundo favorito nos 87kg, perdeu para o espanhol Ivan Garcia Martinez, e Gabriele Siqueira, do peso acima de 73kg, caiu diante da alemã Lorena Brandl.

O Mundial de taekwondo continua até o próximo domingo (20). Veja abaixo a programação.

Campeonato Mundial de Taekwondo Guadalajara 2022: programação

Horários de Brasília

Sexta-feira, 18 de novembro

12:00 -16:00 – preliminares, masculino-63kg, feminino-53kg

18:00 -19:30 – oitavas e quartas de final, masculino-63kg, feminino-53kg

21:00 -23:00 – semifinais e finais, masculino-63kg, feminino-53kg

Sábado, 19 de novembro

12:00 -16:00 – preliminares, masculino-54kg, feminino-73kg

18:00 -19:30 – oitavas e quartas de final, masculino-54kg, feminino-73kg

21:00 -23:00 – semifinais e finais, masculino-54kg, feminino-73kg

Domingo, 20 de novembro

12:00 -16:00 – preliminares, masculino-58kg, feminino-46kg

18:00 -19:30 – oitavas e quartas de final, masculino-58kg, feminino-46kg

21:00 -23:00 – semifinais e finais, masculino-58kg, feminino-46kg

No Brasil, é possível assistir ao Mundial no serviço de streaming Star+.