Rumo a Paris 2024: confira o sistema de qualificação do taekwondo

A competição de taekwondo de Tóquio 2020 teve uma das mais diversas listas de medalhistas dos Jogos, com cinco dos oito campeões Olímpicos vindos de países que nunca viram atletas ganharem ouro no esporte.

À medida que novos campeões foram coroados, antigos favoritos tiveram que lidar com a decepção.

Para a equipe da República da Coreia, que lidera o quadro de medalhas Olímpicas de todos os tempos com 22 medalhas, incluindo 12 ouros, esta foi a primeira vez que eles voltaram de uma edição dos Jogos sem subir ao topo do pódio.

Mais medalhas de ouro históricas serão conquistadas nos próximos Jogos Olímpicos ou os ex-campeões se recuperarão no Grand Palais, na capital da França?

Tudo começa com a qualificação.

Saiba mais sobre o sistema de classificação do taekwondo para Paris 2024 abaixo.

Quantos atletas competirão no taekwondo em Paris 2024?

No total, 128 atletas vão competir na competição de taekwondo de Paris: 64 homens e 64 mulheres – exatamente o mesmo número das edições anteriores dos Jogos. Esse número inclui cotas de países anfitriões (dois por gênero) e vagas universais (duas por gênero).

Depois disso, 120 vagas restantes serão alocadas aos Comitês Olímpicos Nacionais (CONs) com um número máximo de oito (um por categoria de peso, quatro por gênero em todas as categorias de peso).

Para cada uma das oito categorias de peso, um máximo de 16 atletas competirão. No entanto, esse número pode aumentar se mais atletas forem selecionados para a Equipe Olímpica de Refugiados.

Ulugbek Rashitov (esquerda) da equipe do Uzbequistão compete contra Seydou Fofana (direita) da equipe do Mali durante a competição masculina de qualificação Taekwondo -68kg no segundo dia dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 no Makuhari Messe Hall Foto: GETTY IMAGES

Quais são os requisitos para que os atletas sejam elegíveis para uma vaga?

Para se qualificar para participar dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, todos os atletas deverão cumprir os seguintes requisitos:

Os atletas devem ser detentores do certificado Kukkiwon Dan Os atletas devem possuir uma Licença Global de Atleta Mundial de Taekwondo (WT)

Os atletas qualificados por meio das vagas do país anfitrião, das vagas universais e dos Torneios de Classificação Continental devem atender a um dos cinco requisitos a seguir entre 1º de junho de 2022 e 1º de maio de 2024:

Os atletas devem ser vencedores de medalhas em qualquer uma das competições inscritas no calendário de eventos do WT. Os atletas devem ser classificados de 1 a 20 pelo menos uma vez no Ranking Mundial WT durante o período de qualificação. Os atletas devem ter avançado para as oitavas de final ou superior na edição de 2022 ou 2023 do Campeonato Mundial WT de Taekwondo. Os atletas devem ter avançado para as quartas de final ou superior nos Campeonatos Continentais de Taekwondo ou em seus respectivos Torneios Continentais de Qualificação de Taekwondo. Os atletas devem ser os vencedores de seus campeonatos nacionais de Taekwondo.

Qual é o caminho de classificação do taekwondo para Paris 2024?

Todas as 128 vagas serão distribuídas de cinco maneiras: vagas do país anfitrião, vagas universais, WT Ranking Olímpico, WT Grand Slam Champions Series e Torneios de Qualificação Continental.

País anfitrião e vagas universais: um total de oito atletas

Como país anfitrião, a França terá quatro vagas (duas para homens e duas para mulheres), enquanto outras quatro (duas para homens e duas para mulheres) para vagas universais serão decididas pela Comissão Tripartite em maio de 2024.

Ranking Olímpico WT: Um total de 40 atletas (20 homens e 20 mulheres)

Os cinco atletas mais bem classificados por classe de peso no Ranking Olímpico WT garantirão uma vaga cada para seus respectivos Comitês Olímpicos Nacionais (CONs). O Ranking Olímpico do WT refletirá os resultados até a final do Grand Prix (GP) de dezembro de 2023.

Se houver empate entre os atletas no número de pontos do Ranking Olímpico WT conquistados durante as eliminatórias, o atleta que conquistou os pontos do ranking em eventos com notas mais altas receberá a vaga.

Com exceção dos Jogos Olímpicos que tem o maior grau de G20, o Campeonato Mundial WT de Taekwondo é o evento de maior grau (G14), seguido pelo GP Final (G10) e o GP Series (G6). Os eventos de grau mais baixo (G1) incluem os eventos GP Desafio e Campeões Mundiais Militares.

WT Grand Slam Champions Series: Um total de oito atletas (quatro homens e quatro mulheres)

Uma vaga por CON será concedida para o atleta mais bem classificado em cada categoria de peso na classificação da WT Grand Slam Champions Series após dezembro de 2023.

Em caso de empate no número de pontos de mérito, o atleta que alcançou a classificação mais alta na World Taekwondo Grand Slam Champions Series de 2023 obterá o lugar da cota.

Cinco Torneios de Qualificação Continental: Um total de 72 atletas (36 homens e 36 mulheres)

Apenas CONs que tenham cotas para menos de dois atletas por gênero através do WT Olympic Ranking ou WT Grand Slam Champions Series podem participar dos Torneios de Qualificações Continentais. Atletas do país anfitrião não são elegíveis para participar do respectivo Torneio de Qualificação Continental.

Os dois atletas mais bem colocados em cada torneio de Qualificação Continental em cada uma das oito categorias de peso obterão uma vaga cada um para seu CON. No entanto, o atleta mais bem colocado por classe de peso só ganhará uma vaga no Torneio de Qualificação da Oceania.

Torneio de qualificação da África: 16 (oito por gênero)

Torneio de qualificação da Ásia: 16 (oito por gênero)

Torneio de qualificação da Europa: 16 (oito por gênero)

Torneio de qualificação da Oceania: 8 (quatro por gênero)

Torneio de qualificação Pan-Americano: 16 (oito por gênero)

Qual é o formato e o cronograma da competição de taekwondo de Paris 2024?

O Taekwondo não mudou suas categorias de peso desde sua estreia no programa Olímpico em Sydney 2000, e elas permanecerão as mesmas para Paris 2024.

Categorias de peso de taekwondo masculino: -58kg, -68kg, -80kg, +80kg

-58kg, -68kg, -80kg, +80kg Classes de peso de taekwondo feminino: -49kg, -57kg, -67kg, +67kg

Os atletas avançam para a próxima fase vencendo as eliminatórias, e há quatro medalhas disponíveis por categoria de peso: ouro, prata e dois bronzes (para os vencedores das lutas de repescagem).

As datas para ter em conta no seu calendário são 7, 8, 9 e 10 de agosto de 2024, altura em que toda a competição terá lugar no Grand Palais, localizado no coração de Paris. Haverá eventos de medalha (dois por gênero) em cada um desses dias.

Atletas de Taekwondo para assistir em Paris 2024

No evento feminino, Panipak Wongpattanakit da Tailândia e Matea Jelic da Croácia se tornaram as primeiras atletas de taekwondo de seus países a levar para casa medalhas de ouro Olímpicas após suas vitórias nas categorias -49kg e -67kg, respectivamente, em Tóquio 2020.

Wongpattanakit venceu a atual número 2 do mundo, a espanhola Adriana Cerezo na final de -49kg, porém a medalha de prata de Cerezo ainda foi vista como uma conquista impressionante, pois ela chegou ao pódio com apenas 18 anos de idade.

Enquanto a sérvia Milica Mandic se tornou a única atleta de taekwondo a ganhar uma segunda medalha de ouro em Tóquio 2020 (seu primeiro título Olímpico foi em Londres 2012), atualmente não se sabe se ela irá competir em Paris 2024, quando ela terá 31 anos. O medalhista de prata Olímpico Dabin Lee, da República da Coréia, espera ficar no topo do pódio Olímpico na França depois de perder para Mandic na final da categoria de peso +67kg.

A medalhista de bronze da França em Tóquio 2020, Althea Laurin, buscará uma vitória em casa na categoria +67kg, enquanto sua compatriota Magda Wiet Henin buscará sua primeira medalha Olímpica na categoria de peso -67kg.

Como bicampeã Olímpica, a tentativa de Jade Jones de conquistar a terceira medalha de ouro foi frustrada pela medalhista de bronze do Rio 2016, Kimia Alizadeh, da Equipe Olímpica de Refugiados, nas oitavas de final femininas de -57kg em Tóquio. Ela, no entanto, tentará se recuperar para alcançar uma histórica terceira medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2024.

No evento masculino, Ulugbek Rashitov se tornou o primeiro atleta do Uzbequistão a ganhar o ouro no taekwondo nos Jogos Olímpicos, após sua vitória na categoria -68kg em Tóquio. Rashitov venceu o tricampeão mundial Daehoon Lee, que conquistou prata e bronze em Londres 2012 e Rio 2016, respectivamente, nas oitavas de final.

O medalhista de bronze Olímpico Jang Jun é o favorito para devolver à equipe da República da Coreia o degrau mais alto do pódio, enquanto tentará faturar o ouro na categoria -58kg.

Cronograma de classificação do taekwondo para Paris 2024

30 de setembro de 2023 : Confirmação das vagas do país anfitrião

: Confirmação das vagas do país anfitrião 1 de outubro de 2023 – 15 de janeiro de 2024 : CONs elegíveis devem enviar suas solicitações de vagas universais

: CONs elegíveis devem enviar suas solicitações de vagas universais 2 a 3 de dezembro de 2023 : Final do Grande Prêmio Mundial de Taekwondo de 2023, Manchester (ENG)

: Final do Grande Prêmio Mundial de Taekwondo de 2023, Manchester (ENG) 16 a 17 de dezembro de 2023 : Série dos Campeões do Grand Slam de Taekwondo de 2023, Wuxi (CHN).

: Série dos Campeões do Grand Slam de Taekwondo de 2023, Wuxi (CHN). 22 de dezembro de 2023 : World Taekwondo devem confirmar por escrito aos CONs as cotas obtidas

: World Taekwondo devem confirmar por escrito aos CONs as cotas obtidas 5 de janeiro de 2024 : Os CONs confirmam ao World Taekwondo o uso dos lugares de cota alocados.

: Os CONs confirmam ao World Taekwondo o uso dos lugares de cota alocados. 6 de janeiro de 2024 : World Taekwondo devem realocar todos os lugares de cota não utilizados.

: World Taekwondo devem realocar todos os lugares de cota não utilizados. 6 de janeiro de 2024 : Publicação do Ranking Olímpico Mundial de Taekwondo

: Publicação do Ranking Olímpico Mundial de Taekwondo 11 de janeiro de 2024 : World Taekwondo devem confirmar por escrito aos CONs as vagas obtidas.

: World Taekwondo devem confirmar por escrito aos CONs as vagas obtidas. 25 de janeiro de 2024 : Os CONs confirmam ao World Taekwondo o uso das vagas alocados.

: Os CONs confirmam ao World Taekwondo o uso das vagas alocados. 30 de janeiro de 2024 : World Taekwondo devem realocar todos as vagas não utilizadas.

: World Taekwondo devem realocar todos as vagas não utilizadas. Fevereiro de 2024 : Torneio de Qualificação da Oceania (a definir), Qualificação da África (a definir)

: Torneio de Qualificação da Oceania (a definir), Qualificação da África (a definir) Março de 2024 : Torneio de Qualificação da Europa (a definir), Torneio de Qualificação Pan-Americano (a definir)

: Torneio de Qualificação da Europa (a definir), Torneio de Qualificação Pan-Americano (a definir) Abril de 2024 : Torneio de Qualificação da Ásia (a definir)

: Torneio de Qualificação da Ásia (a definir) Dentro de cinco dias após cada Torneio de Qualificação Continental : World Taekwondo deve confirmar por escrito aos CONs sobre as vagas obtidas.

: World Taekwondo deve confirmar por escrito aos CONs sobre as vagas obtidas. Dentro de cinco dias após cada etapa anterior : World Taekwondo deve realocar todas as vagas não utilizadas.

: World Taekwondo deve realocar todas as vagas não utilizadas. Duas semanas após cada Torneio de Qualificação Continental : Os CONs confirmam ao World Taekwondo o uso das vagas atribuídas.

: Os CONs confirmam ao World Taekwondo o uso das vagas atribuídas. 2 de maio de 2024 : A Comissão Tripartite deve confirmar por escrito a atribuição das vagas universais aos CONs (quando aplicável).

: A Comissão Tripartite deve confirmar por escrito a atribuição das vagas universais aos CONs (quando aplicável). 16 de maio de 2024 : World Taekwondo deve realocar quaisquer vagas não utilizadas.

: World Taekwondo deve realocar quaisquer vagas não utilizadas. 8 de julho de 2024 : prazo para inscrições esportivas em Paris 2024

: prazo para inscrições esportivas em Paris 2024 26 de julho a 11 de agosto de 2024: Jogos Olímpicos de Paris 2024

