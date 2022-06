Paris 2024: saiba quais são as categorias do peso do taekwondo Olímpico

O taekwondo é um dos esportes Olímpicos que menos mudou desde sua estreia Olímpica e o mesmo acontecerá em Paris 2024.

Alinhado com o objetivo do COI de chegar a uma igualdade total de gênero, o número de categorias masculinas e femininas do taekwondo é o mesmo para cada gênero. O taekwondo foi adicionado ao programa Olímpico em Sydney 2000 com oito eventos de medalha (quatro para mulheres e quatro para homens) e todos permaneceram o mesmo em cada edição dos Jogos desde então, incluindo Paris 2024.

Descubra mais sobre as categorias e favoritos para Paris 2024 abaixo.

Categorias de peso do taekwondo em Paris 2024

Categorias de peso do taekwondo masculino:

-58kg

-68kg

-80kg

+80kg

Categorias de peso do taekwondo feminino:

-49kg

-57kg

-67kg

+67kg

Lembrando que o taekwondo dá quatro medalhas por categoria: o ouro e a prata na final e dois bronzes.

Como foi o taekwondo em Tóquio 2020?

O taekwondo viu uma mudança de guarda em Tóquio 2020, com sete dos oito medalhistas de ouro ganhando seu primeiro título Olímpico.

Entre eles, a vitória de Anastasija Zolotic foi marcante, porque ela se tornou a mais nova a ganhar o ouro em Tóquio, aos 18 anos. Ela também foi a primeira medalhista Olímpica dos EUA no esporte.

Tóquio 2020 teve um altíssimo nível, com alguns títulos decididos nos últimos segundos, incluindo a vitória do ucraniano Ulugbek Rashitov do Uzbequistão sobre o britânico Bradly Sinden da Grã Bretanha, que foi decidida nos últimos oito segundos, e a vitória da tailandesa Panipak Wongpattanakit diante da espanhola Adriana Cerezo, definida nos últimos sete segundos.

A sérvia Milica Mandic foi a única campeã Olímpica a repetir um título, com o primeiro em Londres 2012.

As categorias permanecerão as mesmas em Paris 2024, mas muitas surpresas são esperadas.

