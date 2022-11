Mundial de Taekwondo: Milena Titoneli fatura a primeira medalha para o Brasil com bronze

Milena Titoneli conquistou nesta terça-feira (15 de novembro) a medalha de bronze da categoria até 67kg no Mundial de taekwondo de 2022, que está sendo disputado em Guadalajara, México. Com o resultado, somou pontos para preencher uma das vagas na modalidade em Paris 2024.

Foi a sua segunda em Mundiais, depois de ter sido bronze em Manchester, em 2019. É também o primeiro pódio do Brasil no evento.

Saiba mais | O sistema de classificação do Taekwondo para Paris 2024

Das cinco lutas nesta terça-feira (15 de novembro), a paulista venceu quatro, uma delas sobre a atual campeã Mundial, Mengyu Zhang (República Popular da China) e outra sobre a medalhista de ouro em Tóquio 2020, a croata Matea Jelic.

"Quase acerto um giro...faltou pouco", colocou Milena em suas redes sobre a luta contra Jelic.

Entretanto, na semifinal, derrota para a sérvia Aleksandra Perisic. O título da categoria ficou com a mexicana Leslie Soltero. No taekwondo são distribuídas duas medalhas de bronze, e Titoneli dividiu o terceiro lugar do pódio com a espanhola Cecilia Castro Burgos.

O pódio do feminino até 67kg ficou assim:

Ouro: Leslie Soltero (MEX)

Prata: Aleksandra Perisic (SRB)

Bronze: Milena Titoneli (BRA)

Bronze: Cecilia Castro Burgos (ESP)

O Mundial continua nesta quarta-feira, com as lutas do masculino até 68kg e do feminino até 49kg. Pelo Brasil entre os homens estará em ação Gabriel Santos e, entre as mulheres, Camila Bezerra.

Confira | A programação do Mundial de Taekwndo em Guadalajara

Campeonato Mundial de Taekwondo Guadalajara 2022: programação

Horários de Brasília

Quarta-feira, 16 de novembro

12:00 -16:00 – preliminares, masculino-68kg, feminino-49kg

18:00 -19:30 – oitavas e quartas de final, masculino-68kg, feminino-49kg

21:00 -23:00 – semifinais e finais, masculino-68kg, feminino-49kg

Quinta-feira, 17 de novembro

12:00 -16:00 – preliminares, masculino-74kg, masculino+87kg, feminino+73kg

18:00 -19:30 – oitavas e quartas de final, masculino-74kg, masculino+87kg, feminino+73kg

21:00 -23:00 – semifinais e finais, masculino-74kg, masculino+87kg, feminino+73kg

Sexta-feira, 18 de novembro

12:00 -16:00 – preliminares, masculino-63kg, feminino-53kg

18:00 -19:30 – oitavas e quartas de final, masculino-63kg, feminino-53kg

21:00 -23:00 – semifinais e finais, masculino-63kg, feminino-53kg

Sábado, 19 de novembro

12:00 -16:00 – preliminares, masculino-54kg, feminino-73kg

18:00 -19:30 – oitavas e quartas de final, masculino-54kg, feminino-73kg

21:00 -23:00 – semifinais e finais, masculino-54kg, feminino-73kg

Domingo, 20 de novembro

12:00 -16:00 – preliminares, masculino-58kg, feminino-46kg

18:00 -19:30 – oitavas e quartas de final, masculino-58kg, feminino-46kg

21:00 -23:00 – semifinais e finais, masculino-58kg, feminino-46kg