Veja quem foi destaque na moda durante a Cerimônia de Abertura de Beijing 2022

Beijing 2022 está oficialmente aberto após o acendimento do Caldeirão Olímpico no Estádio Nacional ,também conhecido como Ninho do Pássaro.

A Cerimônia de Abertura foi um evento espetacular, com representantes de 91 nações desfilando em direção ao icônico estádio que foi construído para os Jogos de Verão de 2008.

Houve uma variedade de roupas das equipes – algumas tradicionais e outras sendo combinação de moda e funcionalidade - enquanto as temperaturas se encontravam bem abaixo de zero.

Aqui no Olympics.com lançamos nossos olhares sobre o estilo das nações participantes para ver quem merece destaque no quesito moda.

A moda é há muito tempo parte importante da vida da Itália, com ênfase no estilo, qualidade e individualidade.

E a equipe Italiana não decepcionou.

Suas batas semelhantes a compridos casacos espelhavam o tricolor da bandeira nacional com três faixas verticais de igual tamanho em verde, branco e vermelho.

Suas calças eram azuis, cor que as seleções nacionais do país usam há muitos anos e que é originária do azul Savoia ou azzurra usada pela outrora governante Casa de Savoia (casa real italiana).

Colômbia mandou bem

A equipe colombiana foi liderada pela patinadora de velocidade Laura Gómez e o esquiador cross-country Carlos Andrés Quintana.

Eles se destacaram em suas tradicionais ruanas, que são usadas como um xale, sendo o marrom sua cor primária.

Suas roupas foram finalizadas por um sombreiro Sandoneño, um tradicional chapéu colombiano.

Porta-bandeiras Laura Gómez e Carlos Andrés Quintana lideraram a equipe colombiana durante a Cerimônia de Abertura Beijing 2022 Foto: 2022 Getty Images

Nigéria lançando moda

Beijing 2022 marca a estreia dos homens nigerianos nos Jogos Olímpicos de Inverno. Antes, somente as mulheres tinham representado o país da África Ocidental nos Jogos anteriores em Pyeongchang.

A equipe nigeriana pode não ter ganhado nenhuma medalha ainda, mas eles estavam certamente entre os pioneiros na aposta em um conjunto todo branco com um ornamento verde e branco de pela sintética.

O traje foi completado com um chapéu verde, uma das cores da bandeira nigeriana.

Equipe nigeriana durante a Cerimônia de Abertura Beijing 2022 Foto: Getty Images

Equipe chinesa merece destaque na moda

A República Popular da China entrou no Ninho de Pássaro vestindo casacos longos e justos no tradicional vermelho.

Cinturados, eles se mostravam atemporais e elegantes, ajustável para todos os tipos de corpo e contrastavam lindamente com as botas brancas.

Eles completaram seu visual com um chapéu de lã vermelho – uma combinação sublime de cordialidade, praticidade e moda.

Equipe chinesa durante a Cerimônia de Abertura Beijing 2022 Foto: 2022 Getty Images

Arábia Saudita chama atenção na estreia

Continuando o tema de casaco que chama atenção, estava a equipe saudita em sua primeira edição de Jogos Olímpicos de Inverno.

Pode não ter tido a cor da China, mas certamente teve estilo.

Bege, na altura do tornozelo e com zíper no meio, esses casacos de palangre foram de bom gosto e elegância.

Como o primeiro e único esquiador alpino do país, Fayik Abdi teve a honra de carregar a bandeira.

Porta-bandeira Fayik Abdi lidera a equipe saudita durante a Cerimônia de Abertura Beijing 2022 Foto: 2022 Getty Images

Coral atinge a nota certa

Por último, mas certamente não menos importante, o coral infantil que encantou a todos que assistiram, não somente pela sua graça musical.

A República Popular da China anunciou o Ano do Tigre na terça-feira (1° de fevereiro) e o grande felino é um símbolo de coragem e força.

Isso foi destaque nas roupas usadas pelas crianças, com a imagem de um tigre nos seus casacos brancos e botas.

Suas roupas foram completadas com um gorro vermelho e um cachecol curto de tricô.