Veja os uniformes mais estilosos entre as equipes participantes em Beijing 2022

As equipes dos Estados Unidos e do Canadá vestirão os uniformes mais estilosos em Beijing 2022, segundo a revista Forbes.

O estilista Ralph Lauren segue sua colaboração de longa data na criação dos trajes norte-americanos, com a estrela da TV e empresária Kim Kardashian e o artista de grafite Eric Haze também participando do projeto.

Canadá, Suécia, China e Cazaquistão também aparecem como equipes que brilharão no quesito moda nos Jogos Olímpicos de Inverno.

Estrela do snowboard Shaun White posa com o uniforme do Time EUA. Foto: 2022 Getty Images

Equipe dos EUA é ouro na moda

Os uniformes norte-americanos foram desenhados por Ralph Lauren, Nike e Skyscape e possuem compromisso com a sustentabilidade, o que inclui poliéster reciclado de garrafas de plástico. As peças combinam estilo e funcionalidade.

O renomado estilista está com a equipe norte-americana desde os Jogos Olímpicos de Verão de 2008, que também aconteceram na capital chinesa.

Ele produziu também as roupas para as Cerimônias de Abertura e Encerramento. Entre as peças unissex estão anoraques (casacos acolchoados com capuz) e casacos para frio com estampas quadriculadas vistas em peças de flanela.

Karsashian forneceu o loungewear e as roupas de baixo por meio da sua marca SKIMS, enquanto Haze contribuiu para a confecção dos uniformes de esqui.

Membros da equipe canadense na Vila Olímpica de Beijing 2022. Foto: 2022 Getty Images

Equipe do Canadá mira inovação, funcionalidade e estilo

O Canadá trabalhou em colaboração com a marca de roupas esportivas Lululemon para ser um dos destaques na República Popular da China.

Os atletas do país vão vestir uniformes monocromáticos em coleções alternadas todas em vermelho e em off-white, que são resistentes à água pelo uso de tecidos sintéticos.

Juntando funcionalidade e inovação, as peças possuem zíperes que permitem a quem estiver vestindo ajustar a altura, e até mesmo transformá-la em uma mochila.

Atleta do ROC durante sessão de treinos do biatlo. Foto: 2022 Getty Images

ROC incorpora culturas nacional e internacional

A Zasport - fornecedora oficial do ROC desde 2017 - lançou uma coleção que incorpora a tradução cultural do país.

Ela também inclui contornos que lembram pontos históricos emblemáticos, além de ter menções à cultura do país anfitrião destes Jogos de Inverno ao usar a cor Qing, uma tonalidade de azul ligada à saúde e harmonia.

Equipe sueca aposta na pegada simples

A equipe da Suécia veste peças que, segundo o designer-chefe da marca japonesa Uniqlo, Masajiko Furuta, são baseadas na filosofia de “menos é mais”.

As peças são inovadoras e ao mesmo tempo práticas, com foco na transpiração e controle da temperatura do corpo.

Forbes de olho na Alemanha

A revista Forbes teve certo ar de ironia ao falar sobre os uniformes da equipe alemã, fornecidos pela Adidas.

Blocos em cores assimétricas incorporam as cores da bandeira nacional: preto, vermelho e amarelo.

Esse design foi avaliado de forma um pouco menos favorável.

Equipe da China oferece uma “aula” de moda

Tin Yip está de volta para criar a coleção Champions Dragon Clothes (Roupas Dragão dos Campeões, na tradução livre em português) do país-sede.

Yip venceu o Oscar de Melhor Direção de Arte e Melhor Figurino por seu trabalho no filme “O Tigre e o Dragão”, de 2000.

Os uniformes são da marca chinesa Anta e estão distribuídos em três coleções: Lucky Snow and Cloud (Neve e Nuvem da Sorte), Great Landscape (Grande Paisagem) e Flying Snow in Tang Dynasty (Neve Voadora na Dinastia Tang).

Entre as inovações, estão sapatos que aquecem sozinhos. A Forbes diz: “É uma aula de como usar a moda para passar mensagens complexas de cunho social e cultural”.

Time do Cazaquistão passou no teste de estilo

A marca cazaque de roupas esportivas ZIBROO colaborou com o designer russo Dmitry Shishkin para Beijing 2022.

Ele produziu uniformes corporativos para a gigante do gás Gazprom e a Russian Railways. As peças são muito avançadas em termos de estilo.

As cores azul e branco da coleção representam o gelo e a neve, enquanto o preto simboliza a sorte.

Segundo a Forbes, trata-se de “diplomacia na moda da melhor forma possível”.

Jaqueline Mourão, Manex Silva e Eduarda Ribera Foto: Alexandre Castello Branco/COB

Time Brasil é azul e amarelo na Vila e verde em ação

Os atletas brasileiros estão usando roupas da Peak, que também forneceu material para o país nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Enquanto os uniformes priorizam o azul e o amarelo, as roupas de competição têm mais tons de verde.