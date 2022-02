Alerta de medalha: Alessandro Haemmerle é ouro no snowboard cross masculino em Beijing 2022

Quatro atletas em uma corrida de snowboard em uma pista cheia de curvas, rampas e outros obstáculos em um percurso de 1369m com 167m de diferença na altura entre a saída e a chegada. Assim é o snowboard cross e o Parque de Neve de Genting recebeu na tarde desta quinta-feira a sua final masculina do snowboard cross em Beijing 2022.

As fases finais contaram com o mais rápido no classificatório, o canadense Eliot Grondin, 20, em sua segunda participação em Jogos. Ele foi bronze no mundial de 2021, evento que teve Lucas Eguibar (ESP) em primeiro e considerado um dos favoritos em Pequim, ao lado de Alessandro Haemmerle (AUT), vencedor de três globos de cristal consecutivos nas últimas três temporadas.

As semifinais ficaram assim:

Semifinal 1:

Eliot Grondin (CAN)

Merlin Surget (FRA)

Alessandro Haemmerle (AUT)

Lucas Eguibar (ESP)

Semifinal 2:

Julian Lueftner (AUT)

Omar Visintin (ITA)

Jake Vedder (USA)

Tommaso Leoni (ITA)

Grondin com folga

Na primeira semifinal, Grondin (CAN) venceu de ponta a ponta. Esperança de medalhas para o seu país e atual campeão mundial, Eguibar (ESP) ficou em quarto lugar e fora da final. O austríaco Haemmerle ficou em segundo e garantiu uma vaga na decisão.

Semifinal apertada

Se a primeira semifinal não reservou grandes emoções, a segunda foi completamente o contrário, com muita alternância na primeira posição entre os atletas. Todos eles em algum momento do percurso, lideraram. Lueftener (AUT) cometeu um erro a dezenas de metros do fim, foi ultrapassado pelos italianos Visintin e Leoni, mas em recuperação impressionante, chegou em primeiro e garantiu o seu lugar na final, ao lado de Omar Visintin (ITA).

Dois austríacos, um italiano e um canadense pelo ouro.

0s02 que valeu ouro

Uma final de arrepiar, que só foi definida no photo-finish. Grondin (CAN) liderou a primeira metade da prova, mas em um duelo repeteco da semi, foi ultrapassado por Haemmerle (AUT), que chegou a liderar com folga.

O canadense nos metros finais chegou bem perto de recuperar a ponta, mas não foi capaz de roubar a liderança de Haemmerle. Na última tentativa de faturar o ouro, projetou a prancha na linha de chegada, mas o austríaco estava 0s02 na frente e assegurou ouro.

Em terceiro lugar, com o bronze, ficou Omar Visintin (ITA), que realizou o sonho de ser medalhista Olímpico. Em Sochi 2014 ele havia ficado em 12º lugar.

Um pódio inédito nos Jogos, com medalhistas também inéditos.

É a primeira medalha de ouro da Áustria no snowboard cross masculino em Jogos, e o terceiro país a ficar no topo do pódio Olímpico entre os homens na modalidade (Estados Unidos venceu em 2006 e 2010, França em 2014 e 2018).

Dar um ouro para o seu país era o objetivo de Haemmerle, aos em sua quarta participação em Jogos Olímpicos de Inverno. Em PyeongChang 2018 ele terminou na sétima posição.

Com a palavra, o campeão Olímpico

"É ótimo. Para mim, a recompensa já era estar na final, dando de tudo e sabendo que eu poderia competir por uma medalha, porque no snowboard cross tudo pode acontecer. Este ouro é especial para toda equipe em minha volta, espero que estejam felizes e que queiram continuar trabalhando comigo. Ficarei muito grato", disse Haemmerle após a Cerimônia de Premiação.

Resultados finais

1º Alessandro Haemmerle (AUT)

2º Eliot Grondin (CAN)

3º Omar Visintin (ITA)

O snowboard cross em Beijing 2022

O snowboard cross continua nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 com a competição por equipes mistas neste sábado dia 12 de fevereiro a partir das 10:00 hora local de Pequim (23:00 do dia 11 pela hora de Brasília).

Você pode acompanhar as emoções do snowboard cross de Beijing 2022 com as transmissões do Olympics.com e dos canais Globo/Sportv para o território brasileiro.

