Chloe Kim reage depois de um ouro "surreal" no snowboard halfpipe em Beijing 2022 e tornar-se bicampeã Olímpica

Chloe Kim sorri depois de faturar a sua segunda medalha de ouro Olímpica, com a vitória no snowboard halfpipe feminino em Beijing 2022.

"É surreal," ela disse após a final nas montanhas de Zhangjiakou na quinta-feira (10 de fevereiro).

A norte-americana tornou-se a primeira mulher do snowboard a ter êxito em defender o título Olímpico.

Kim dominou o topo da classificação na final realizada no Parque de Neve de Genting, enquanto que uma acirrada disputa pelos outros dois lugares do pódio acontecia, e foi rápida em agradecer sua equipe e amigos.

"Trabalhei duro por quatro anos para voltar aqui e fazer tudo de novo," ela acrescentou.

"Estou muito orgulhosa de mim mesmo e sou muito grata a todos aqueles que me apoiaram, mesmo quando resolvi tirar um tempo para estudar. Isso significa o mundo para mim."

"Eu realmente acho que se não fossem vocês me apoiando, eu não estaria aqui com outra medalha de ouro." - Chloe Kim após o ouro em Beijing 2022

Kim: estou ansiosa por tudo o que está por vir

A estrela da equipe norte-americana marcou 94.00 na primeira corrida, o suficiente para o topo do pódio. Ela caiu nas outras duas descidas e abraçou a medalhista de ouro do esqui estilo livre Ailing (Eileen) Gu, da República Popular da China, que a apoiou durante a competição.

"Minha família manda mensagens todos os dias. É chato que eles não estejam aqui, mas posso sentir todo o amor deles desde milhares de quilômetros de distância," adicionou Kim.

"Estou ansiosa em ir pra casa, ver a minha família, o meu cachorro e o meu namorado, e até mesmo ganhar um bronzeado, mas estou mesmo ansiosa por tudo o que está por vir."

Kim foi a atleta mais jovem a ganhar um ouro Olímpico no snowboard, quando ela faturou PyeongChang 2018 para a equipe norte-americana, com apenas 17 anos de idade, e falou abertamente sobre suas batalhas que resultaram do seu sucesso.

Ademais, ela convocou a torcida da equipe dos Estados Unidos em ficar ligada na última final Olímpica de Shaun White, no snowboard halfpipe masculino nesta sexta-feira (11 de fevereiro) de manhã na República Popular da China (noite do dia 10 no Brasil), dizendo:

"Os meninos vão amanhã (na final masculina do halfpipe). Se assegurem de acompanhá-los. Eles vão com tudo."

