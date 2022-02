Alerta de medalha: Chloe Kim é bicampeã no snowboard halfpipe feminino e espanhola Queralt Castellet é prata em Beijing 2022

O snowboard halfpipe em Beijing 2022 continuou no Jardim Secreto (nome do percurso) do Parque de Neve de Genting, com a final feminina na manhã desta quinta-feira.

Em jogo estava um provável bicampeonato Olímpico da norte-americana Chloe Kim, que enfrentou forte concorrência japonesa e chinesa, cada um com três finalistas. A espanhola Queralt Castellet também não queria fazer feio na sua quinta - e talvez última - participação em Jogos.

Desta vez, três oportunidades de apresentação para cada finalista. Mesmo assim, não nada suficientes para poder superar Kim.

O Olympics.com traz um resumo das ações da decisão entre as mulheres do snowboard halfpipe.

As duas primeiras apresentações

Na primeira descida, Chloe Kim realizou uma sequência de saltos com giros de 1080 graus e ficou com a primeira colocação (94.00 pontos), seguida - de longe - da japonesa TOMITA Sena. A terceira colocada foi a atleta local CAI Xuetong, sete vezes campeã do globo de cristal, e que em sua quarta participação em Jogos buscava a primeira medalha.

Castellet (ESP) ficou apenas na sétima posição nesta primeira bateria, só que na descida seguinte ela deu o que falar ao passar dos 90 pontos (até então apenas Kim havia ultrapassado esta nota) e assumir a segunda colocação.

ONO Mitsuki (JPN), campeã dos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude Lausanne 2020, segunda colocada na fase de classificação não foi bem nas duas primeiras apresentações e, se quisesse o pódio, teria que fazer tudo o que não tinha feito até então.

No entanto, Castellet, TOMITA Sena e CAI Xuetong, adversárias mais diretas, não queriam deixar por menos.

Chloe bicampeã e prata para a Espanha

Em sua última apresentação, TOMITA Sena não conseguiu melhorar sua nota, assim como Castellet e CAI Xuetong. Última a competir, ONO Mitsuki, não fez boa apresentação e isso acabou definindo o pódio.

Uma histórica medalha de prata para Queralt Castellet (ESP), melhor resultado de sempre de uma espanhola em Jogos de Inverno, três décadas depois do bronze conquistado por Blanca Fernández Ochoa (ESP) no slalom do esqui alpino feminino em Albertville 1992. É a quinta medalha para a Espanha na história dos Jogos Olímpicos de Inverno.

O bronze ficou com TOMITA Sena, do Japão.

Chloe Kim (USA) manteve-se com a melhor nota da primeira apresentação e assegurou o bicampeonato em Jogos. Desde que este evento estreou no programa Olímpico, os Estados Unidos sempre tiveram uma atleta no pódio. Desta vez, este papel foi atribuído a Kim. As norte-americanas venceram em 2002, 2006, 2014, 2018 e em Beijing 2022.

Resultados finais

1º C hloe Kim (USA) - 94.00

- 94.00 2º Queralt Castellet (ESP) - 90.25

- 90.25 3º TOMITA Sena (JPN) - 88.25

O snowboard em Beijing 2022

O snowboard halfpipe continua nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 com a competição masculina, nesta sexta-feira 11 de fevereiro a partir das 9:30 hora local de Pequim (22:30 do dia 10 pela hora de Brasília).

Você pode acompanhar as emoções do snowboard de Beijing 2022 com as transmissões do Olympics.com e dos canais Globo/Sportv para o território brasileiro.

Esta notícia será atualizada