Alerta de medalha: Lindsey Jacobellis é ouro no snowboard cross feminino em Beijing 2022

O Parque de Neve de Genting recebeu na tarde desta quarta-feira a final feminina do snowboard cross em Beijing 2022. Foi inclusive nesta prova a melhor colocação do Brasil na história dos Jogos Olímpicos de Inverno, com o nono lugar de Isabel Clark em Turim 2006.

As semifinais reuniram os grandes nomes da modalidade. Alguns mais recentes, como Michela Moioli (ITA) e Júlia Pereira de Sousa Mabileau (FRA). Outros mais experientes, como Lindsey Jacobellis (USA) em sua quinta participação em Jogos, e Charlotte Bankes (GBR).

Com direito a photo-finish na última corrida das quartas de final em que Tess Critchlow (CAN) venceu Belle Brockhoff (AUS), foram definidas as semifinalistas:

Semifinal 1:

Michela Moioli (ITA)

Stacy Gaskill (USA)

Lindsey Jacobellis (USA)

Chloe Trespeuch (FRA)

Semifinal 2:

Meryeta Odine (CAN)

Júlia Pereira de Sousa Mabileau (FRA)

Belle Brockhoff (AUS)

Tess Critchlow (CAN)

Moioli fora da final

Na primeira semifinal, Jacobellis (USA) venceu de ponta a ponta. Moioli (ITA) era a vice-líder até pouco antes do fim, quando foi ultrapassada pela francesa Chloe Trespeuch. Como só duas avançam, Stacy Gaskill (USA) e a atual campeã Olímpica, Michela Moioli, ficaram fora da prova que valeu a medalha de ouro.

Queda decisiva

Na segunda semifinal, Julia Pereira de Sousa Mabileau (FRA) fazia uma excelente corrida, estava na liderança com mais da metade do percurso percorrido e tudo indicava que ela avançaria à final. Entretanto sofreu uma queda e deixou o caminho aberto para as outras três adversárias. Meryeta Odine (CAN) e Belle Brockhoff (AUS) chegaram nas duas primeiras posições e se classificaram para a corrida que valeu o ouro.

Jacobellis de ouro

Assim como na semifinal, Lindsay Jacobellis (USA) assumiu a liderança logo no início e não mais largou. Com consistência e constância, em poucos momentos foi ameaçada por Chloe Trespeuch (FRA).

Ambas já tinham deixado para trás Meryeta Odine (CAN) e Belle Brockhoff (AUS).

A dezenas de metros do fim da prova, Jacobellis se desequilibrou, Trespeuch esteve perto de ultrapassá-la, mas a norte-americana logo se recompôs e - com toda a sua experiência - ainda ganhou velocidade para não mais ser alcançada e, dessa forma, levar a tão esperada medalha de ouro pra casa.

Aos 36 anos de idade, esteve presente no snowboard cross desde a estreia do evento nos Jogos de Inverno, em Turim 2006, quando foi prata. Na corrida final daqueles Jogos, uma queda perto do fim roubou-lhe o ouro. Em PyeongChang 2018, foi quarta colocada.

Cinco vezes campeã mundial, duas vezes vencedora do globo de cristal e oito vezes campeã dos X Games, Lindsey Jacobellis agora vai pendurar na parede o prêmio que - talvez mais - lhe faltava: a medalha de ouro Olímpica.

Com a palavra, a campeã Olímpica

"Nunca se tratou de uma redenção. Nunca passou isso pela cabeça ao vir pra cá. Só queria mesmo me divertir, pela quinta vez em Jogos. O meu pensamento era: 'pode acontecer (o ouro) ou não' e 'pode ser o meu dia ou o dia de outra pessoa'...então o que aconteceu foi que os astros se alinharam para que fosse o meu dia", comentou Lindsey Jacobellis (USA) sobre o título Olímpico.

Resultados finais

1º Lindsey Jacobellis (USA)

2º Chloe Trespeuch (FRA)

3º Meryeta Odine (CAN)

O snowboard em Beijing 2022

O snowboard continua nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 com a competição feminina do snowboard halfpipe nesta quinta-feira 10 de fevereiro a partir das 9:30 hora local de Pequim (22:30 do dia 9 pela hora de Brasília).

Você pode acompanhar as emoções do snowboard de Beijing 2022 com as transmissões do Olympics.com e dos canais Globo/Sportv para o território brasileiro.