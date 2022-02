Alerta de medalha: 50 ouros para a Noruega no cross-country Olímpico após triunfo de Therese Johaug nos 10km em Beijing 2022

A prova de 10km estilo clássico do esqui cross-country prometia ser um desfile para a campeã mundial da distância, Therese Johaug, apontada por quase todos como favorita a ganhar o evento. A Noruega partia com a melhor fundista do momento e sem a campeã de PyeongChang 2018, Ragnhild Haga, que não teve lugar na lista do selecionador do país nórdico.

A beleza dos Jogos Olímpicos reside na capacidade de superação das atletas e a exibição das finlandesas Krista Parmakoski e Kerttu Niskanen colocou incerteza quanto à medalha de ouro. Niskanen chegou a liderar a prova, mas a segunda volta de Johaug foi muito rápida e a favorita acabou se impondo por escassos 0,4 décimos de segundo.

Therese Johaug (NOR) 28:06.3 Kerttu Niskanen (FIN) 28:06.7 +0.4 Krista Paramkoski (FIN) 28:37.8 +31.5

Uma nota para a luta pela medalha de bronze entre Paramkoski e Natalya Nepryaeva (ROC), que após perder o skiathlon para Johaug em Beijing acabou fora do pódio nos 10km pela pontinha do esqui já que o em tempo apenas 0,1 décimos de segundo separaram as duas atletas.

A decepção do evento acabou por ser a Suécia, já que nem Charlotte Kalla –medalhista nos 10km nos últimos três Jogos Olímpicos de Inverno – nem Frida Karlsson entraram sequer no top 10. A melhor da Suécia foi Ebba Andersson no 6º posto. As suecas mostram estar mais eficazes nos eventos de velocidade do que nos de endurance; a vitória de Jonna Sundling no sprint mostra isso mesmo.

Therese Johaug conquista o título número 50 para a Noruega no esqui cross-country Olímpico, juntando o ouro em 10km estilo clássico ao que já tinha ganho em Beijing 2022 no skiathlon. Também na atual edição dos Jogos de Inverno, Johannes Hosflot Klaebo dominou o sprint masculino defendendo o ouro Olímpico

O país escandinavo é o líder também no total de medalhas em Jogos Olímpicos de Inverno nesta disciplina com 124 (a Suécia segue logo atrás com 81 medalhas no total, das quais 32 são de ouro).

Aos 17 anos, Eduarda Ribera faz a estreia Olímpica em Beijing 2022 Foto: Alexandre Castello Branco/COB

Brasileiras completaram a prova

As esquiadoras tiveram que completar duas voltas de 5km à pista do Centro Nacional de Esqui Cross-Country de Zhangjiakou, em um dia de forte vento que fustigou as atletas, sobretudo nas partes elevadas do circuito.

Na saída estiveram 93 atletas, entre elas as brasileiras Jaqueline Mourão (36:14.6) e Eduarda Ribera (38:58.7), que terminaram na 82ª e 90ª colocação, respetivamente. Mourão gastou mais +8:08 do que Therese Johaug, enquanto Ribera finalizou com +10:52 do que o melhor tempo.

As brasileiras completaram a prova e vão agora preparar o próximo objetivo: no dia 16 de fevereiro competem no sprint por equipes às 19:00 horas locais (8:00 hora de Brasília).

Antes do sprint por equipes haverá mais dois atletas lusófonos em ação. Manex Silva e José Cabeça (POR) disputam os 15km esta sexta-feira às 4:00 de Brasília (15:00 de Pequim).