Alerta de medalha: Therese Johaug ganha o primeiro ouro de Beijing 2022 no skiathlon feminino do esqui cross-country

Saiu a primeira medalha de ouro em Beijing 2022!

Debaixo de um frio de -17º celsius no Centro Nacional de Esqui Cross-Country em Zhangjiakou, Therese Johaug, da Noruega, faturou a primeira medalha de ouro dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim, no skiathlon feminino de 15km (7,5km + 7,5km).

Primeira colocada entre 65 participantes, ela completou as quatro voltas de 3750m (duas no estilo clássico e duas no estilo livre) em um tempo de 44min13s7. Uma prova que desafiou bastante as participantes, já que a temperatura da neve beirava os -20º celsius, o que deixou a superfície pesada e, as atletas, lentas. Com 10 minutos de prova, Johaug assumiu a liderança e logo no início do estilo livre já tinha 15 segundos de vantagem em relação a quem estava em segundo lugar, a sueca Frida Karlsson.

A norueguesa de 33 anos administrou a liderança e ganhou não apenas a primeira medalha de ouro dos Jogos Beijing 2022, mas também seu primeiro ouro Olímpico em prova individual.

Pelo segundo lugar, uma grande disputa com muita alternância das posições nos quilômetros finais. A medalha de prata só foi decidida nos metros finais, tendo ficado com Natalia Nepryaeva, do ROC. Menos de meio segundo depois (0,3) chegou a austríaca Teresa Stadlober, que ficou com o bronze.

O esqui cross-country feminino continua na próxima terça-feira, dia 8 de fevereiro, com as provas classificatórias do sprint livre a partir das 16:00 hora local (5:00 hora de Brasília).

Você pode acompanhar as emoções do esqui cross-country de Beijing 2022 com as transmissões do Olympics.com e dos canais Globo/Sportv para o território brasileiro.

Classificação final do skiathlon feminino em Beijing 2022: