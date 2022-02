Alerta de medalha: sueca Jonna Sundling dispara para o ouro no sprint individual feminino do esqui cross-country

A mulher mais rápida do esqui cross-country em Beijing 2022 é a sueca Jonna Sundling. Em sua primeira edição Olímpica, ela desbancou a favorita, sua compatriota Maja Dahlqvist, e ficou com o ouro do sprint feminino com tempo de 3min9s68 na final.

Dahlqvist passou a linha de chegada dois segundos e 88 centésimos após a campeã Olímpica e lutou até o final com a americana Jessie Diggins, que ficou com o bronze.

Diggins é a primeira americana a ganhar uma medalha em um evento individual do cross-country nos Jogos Olímpicos de Inverno. Ela havia sido campeã do sprint por equipes em PyeongChang 2018 com Kikkan Randall.

