Manex Silva bate recorde Olímpico brasileiro no esqui cross-country em Beijing 2022

Acostumado a quebrar todas as marcas brasileiras no esqui cross-country masculino, Manex Silva conseguiu o melhor desempenho do país no esporte em Jogos Olímpicos de Inverno nesta terça-feira, 8 de fevereiro, em Beijing 2022.

Nascido no Acre e criado na Espanha, Manex foi 71º entre 88 participantes na prova de sprint (cerca de 1,5km) masculina. Ele somou 161.58 pontos FIS (da Federação Internacional de Esqui), tornando-se o primeiro homem brasileiro a fazer menos de 200 pontos FIS em Jogos de Inverno - importante lembrar que, no cross-country, quanto melhor o desempenho, menos pontos são somados. Manex já chegou a fazer menos que 100 pontos em eventos menos concorridos.

A melhor pontuação FIS Olímpica do Brasil no cross-country até então era de Jaqueline Mourão, com 172.88 nos 10km feminino em Vancouver 2010.

Em termos de colocação em uma prova, Alexandre Penna tem a melhor da história do Brasil no cross-country no masculino, com o 57º lugar em Nagano 1998. Porém, o resultado deu a ele 368.66 pontos FIS.

Os pontos FIS são calculados usando uma fórmula que leva em conta a distância em tempo dos esquiadores para o líder da prova. Ou seja, um resultado médio em uma prova forte recebe menos pontos do que uma vitória contra oponentes mais fracos. Da mesma forma, uma segunda posição próxima do líder pontua menos (ou seja, melhor) do que um segundo lugar distante do vencedor.

Como o cross-country tem diversas provas e distâncias, os pontos FIS servem para haver um critério mais real e objetivo sobre o desempenho do esquiador, além da posição em que ele ou ela termina a prova.

Manex havia estreado em Beijing 2022 no esquiatlo 30km, uma das provas mais duras do programa Olímpico. Ele não completou a prova porque levou uma volta dos líderes e isso elimina o esquiador da competição.

Encontro de gerações no feminino

No sprint estilo livre feminino, prova de quase 1,5km de distância, Jaqueline Mourão ficou em 85º e Eduarda Ribera terminou em 89º. Apenas as 30 primeiras avançaram para as quartas de final da competição.

Ao largar na prova, Mourão se tornou a atleta brasileira com mais participações Olímpicas, oito no total. Cinco nos Jogos de Inverno (Turim 2006, Vancouver 2010, Sochi 2014, PyeongChang 2018 e Beijing 2022) e três de verão (Atenas 2004, Beijing 2008 e Tóquio 2020 em 2021).

Após o fim da prova, o Sportv colocou Mourão em contato com Bruna Moura, que estava escalada para Beijing 2022 antes de sofrer um acidente de carro. "Tenho certeza que você correu comigo hoje", disse Mourão a Bruna.

Já Ribera fez sua estreia Olímpica aos 17 anos. Irmã do vice-campeão mundial Cristian Ribera, do para esqui cross-country, ela substituiu Bruna Moura e se tornou a segunda atleta mais jovem da história do Brasil nos Jogos de Inverno.

As próximas competições dos brasileiros são no estilo clássico. Em 10 de fevereiro, Ribera e Mourão disputam os 10km às 15:00 locais (4:00 de Brasília). Já Manex Silva retorna no dia seguinte, 11, no mesmo horário para os 15km masculino.