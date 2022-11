Português e brasileiros estão entre os jogadores que mais marcaram no futebol internacional. Veja os números.

O futebol feminino tem 18 jogadoras com mais de 100 gols por seleções, enquanto apenas dois homens fizeram o mesmo.

O Brasil está representado por Marta, na nona posição, com 115.

A lendária Abby Wambach, dos EUA, aparece na segunda colocação, com 184.

A canadense Christine Sinclair , vencedora da medalha de ouro em Tóquio 2020 com sua equipe, é a líder da história, com 190 gols.

O futebol feminino tem em sua maioria jogadoras da América do Norte no seu top 10.

As lendas sul-americanas Pelé e Lionel Messi figuram no top 10 masculino, mas a Ásia também tem uma forte presença na lista.

Ele tem marcado constantemente desde sua estreia por Portugal em 2003 e tem 10 hat-tricks no currículo - também o maior número do mundo.

O português Cristiano Ronaldo , com 118 gols em 192 partidas (e contando), é o maior goleador do futebol internacional entre os homens.

Em uma era em que o futebol de clubes é mais popular do que nunca, marcar gols pela seleção nacional ainda é uma experiência que todo jogador ou jogadora sonha em realizar.

