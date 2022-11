Depois da vitória por 3 a 2 na estreia diante de Gana, os portugueses se preparam para o segundo confronto no Mundial FIFA Catar 2022. O adversário é o Uruguai, 14º do ranking da FIFA (Federação Internacional de Futebol) e, assim como a "Equipa das Quinas", cheia de estrelas. A partida acontece no estádio Lusail, na terça-feira, dia 28 de novembro, às 19:00 (horário de Lisboa).

Os lusos começaram a Copa com o pé direito em busca do inédito título, após vencer os ganeses por 3 a 2. Cristiano Ronaldo, de pênalti, abriu a contagem e tornou-se o primeiro futebolista a marcar gols em cinco edições de Copas do Mundo. Foi o 50º gol português na história da competição. João Félix e Rafael Leão fizeram os outros dois. Jogam agora por mais um resultado positivo, desta vez diante dos bicampeões mundiais, os uruguaios, que empataram na estreia em um placar sem gols contra a República da Coreia.

Um duelo que vai contar com uma constelação em campo. Do lado lusitano, Cristiano Ronaldo, Pepe, Bernardo Silva, entre outros. Suárez, Cavani e de Arrascaeta são os craques da "Celeste Olímpica", que possui esta alcunha em função ao bicampeonato em Jogos (Paris 1924 e Amsterdã 1928). Por este motivo o símbolo da Associação Uruguaia de Futebol (AUF) leva duas estrelas além das duas do bicampeonato do mundo (1930 e 1950).

Confrontos em Copas do Mundo

Portugal e Uruguai já se enfrentaram, no Mundial de 2018, na fase de oitavas de final. Em um jogo bastante equilibrado, Cavani abriu o placar, de cabeça, logo no início. No segundo tempo, também através de cabeceio, Pepe empatou. Aos 16 minutos, mais uma vez Cavani, da entrada da área - após corta luz de Suárez -, marcou para a classificação dos sul-americanos.

Estavam naquela partida e que também foram convocados para o Catar os seguintes jogadores por Portugal: Cristiano Ronaldo, Pepe, João Mário, Rui Patrício, Bernardo Silva, William Carvalho, Raphael Guerreiro e André Silva. Já pelo Uruguai, os remanescentes que atuaram contra os portugueses foram: Muslera, Giménez, Cáceres, Godín, Vecino, Betancur, Suárez e Cavani.