Italo Ferreira sobe ao top 5, e Filipe Toledo mantém liderança na Liga Mundial de Surfe

A Brazilian Storm parou antes das semifinais da etapa de Margaret River da Liga Mundial de Surfe (WSL) 2022, na Austrália, nesta quarta-feira, 4 de maio. Mesmo assim, o país melhorou sua situação no ranking da temporada, com dois atletas entre os cinco melhores.

Filipe Toledo segue como líder da WSL, apesar de ter sido superado nas oitavas de final por apenas três centésimos para o americano Nat Young.

Já Italo Ferreira, que teve um começo de temporada com dificuldades, se recuperou e já ocupa o top 5 do ranking. O campeão Olímpico em Tóquio 2020 foi o melhor brasileiro na etapa, chegando às quartas de final, onde caiu para o sul-africano Matthew McGillivray.

A etapa foi vencida pelo australiano Jack Robinson, que barrou o havaiano John John Florence na decisão. Se Florence ganhasse, Filipe perderia a liderança na temporada.

No feminino, o título também ficou em casa com Isabella Nichols, vencedora do duelo decisivo contra a havaiana Gabriela Bryan. A brasileira Tatiana Weston-Webb perdeu nas oitavas para Bryan, obteve a nona posição na etapa e caiu para a décima no ranking. Neste ano, Tatiana venceu a etapa de Portugal.

Houve troca de líder no feminino, com a costa-riquenha Brisa Hennessy tomando a liderança da temporada da havaiana Carissa Moore.

Margaret River marcou o corte de 22 atletas que seguem na disputa do título masculino da WSL em 2022. Além de Filipe e Italo, o Brasil terá Miguel Pupo, Caio Ibelli, Samuel Pupo e Jadson André na segunda metade do ano.

A partir da próxima etapa, em G-Land, na Indonésia, a Brazilian Storm contará com o tricampeão mundial Gabriel Medina. Após abrir mão do início de temporada por problemas pessoais, o surfista anunciou recentemente o seu retorno em 28 de maio. Medina receberá um convite para disputar o resto da temporada.

Confira o ranking masculino e feminino da WSL em 5 de maio.