Gabriel Medina confirma retorno às competições após lidar com depressão: 'Aprendi bastante nesse tempo'

O surfista brasileiro Gabriel Medina confirmou seu retorno à Liga Mundial de Surfe (WSL) no fim de maio de 2022, na Indonésia, disputando sua primeira competição desde setembro de 2021.

Em entrevista à TV Globo que foi ao ar neste domingo, 24 de abril, o tricampeão mundial (2014, 2018 e 2021) falou sobre o difícil período que passou nos últimos meses, enfrentando uma depressão após uma disputa pública com sua família e um divórcio. Agora, ele se sente pronto para pensar novamente no esporte.

"Esse tempo me fez bem. Não é um segredo, é até interessante falar de saúde mental. Tive depressão, comecei a tratar com psicólogo. Nunca me imaginei nesse lugar. É assustador, as coisas param de fazer sentido para você", confessou o atleta de 28 anos. "Estou melhor, fico feliz de estar me reencontrando. Aprendi bastante nesse tempo".

Medina: 'Teve bateria que eu ia chorando para a água'

No ano em que disputou os Jogos Olímpicos Tóquio 2020 e venceu seu terceiro mundial, Medina vivia momentos turbulentos fora da água. O surfista teve discordâncias com sua mãe, Simone Medina, e com seu padrasto e ex-treinador, Charles Saldanha, perdendo o contato com eles.

"Comecei muito cedo, com 14 anos eu já tinha patrocinador. Sempre tive uma gestão familiar, mas cheguei a um ponto que precisava me profissionalizar, participar das decisões. Cada um tem uma opinião e acabou acontecendo isso tudo", disse Medina.

O surfista ainda sonha com uma reconciliação e chegou a se emocionar ao falar sobre o sonho de ver toda a sua família reunida novamente.

"Sempre levo tudo para o lado da paz. Meu sonho é estar em harmonia com meu pai biológico, minha mãe, meu padrasto, todos juntos. Um dia vai acontecer", afirmou. Charles está treinando no momento a irmã mais nova de Gabriel, Sophia.

Medina revelou que foi muito difícil manter o foco para conquistar mais um título da WSL. "Ano passado teve bateria que eu ia chorando para a água. Me afetou de alguma forma. Eu me mantive calmo, nunca falei nada sobre. Queria focar no meu trabalho. Fico feliz que fui recompensado com meu terceiro título mundial. Mas não foi fácil".

WSL | Etapa de Margaret River começa com Filipe Toledo na liderança

'Quero deixar um legado', afirma Medina

No início de 2022, Medina passou por mais um baque com o seu divórcio da modelo Yasmin Brunet. "A gente chegou num ponto que não estava mais funcionando e acabamos decidindo isso. É normal, todos passam por momentos assim. Na verdade, deu certo durante um tempo", contou.

Após encarar suas dores, Medina recuperou a motivação para estender sua lenda no surfe mundial. O brasileiro ficou de fora em 2022 duas etapas no Havaí, uma em Portugal e duas na Austrália, a última delas prestes a começar em Margaret River. Seu retorno será em G-Land, na Indonésia, a partir de 28 de maio.

A WSL já confirmou que convidará Medina para a competição. Contando com a Indonésia, o brasileiro terá cinco etapas para disputar neste ano, incluindo a de Saquarema, em seu país natal. Se tiver uma excelente performance, ele poderá até disputar as finais em setembro.

"Quero vencer mais títulos mundiais. Achei que ia parar em três, mas quero buscar mais. Estou motivado, entrando no meu melhor momento da minha vida, profissionalmente e pessoalmente. Quero aproveitar esse dom que Deus me deu, que é surfar. Quero deixar um legado", finalizou.