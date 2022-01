StrongerTogether: Donovan Carrillo, um sonho Olímpico alcançado com sua família

A mensagem da campanha #StrongerTogether 2022 pode ser resumida por este lema: “Cada ascensão, cada queda, cada vitória, estamos juntos”.

Quando acreditamos uns nos outros, podemos fazer o inacreditável acontecer. A crença nos outros inspira a crença em nós mesmos; dar aquele salto, acertar aquela manobra, ir até o final. Através de cada ascensão, cada queda, cada vitória.

Isso se encaixa exatamente no passado e no presente do sonho do patinador artístico mexicano Donovan Carillo, e como sua família o inspirou e o ajudou a chegar aos Jogos Olímpicos.

Escolher um esporte de inverno em um lugar de clima quente como o México, que tem poucas tradições no gelo, é algo especial e corajoso para começar. Mas Carillo, agora com 22 anos, foi além disso - ele é o primeiro mexicano em 30 anos que competirá na patinação artística nos Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing 2022.

Começou a praticar o esporte aos oito anos de idade, e a jornada até chegar aos Jogos 14 anos depois não foi fácil para o patinador mexicano.

"Escolher patinação artística não era comum no meu país. Quando você tem oito anos no México, você gosta de futebol. Felizmente, percebi muito rapidamente que futebol não era para mim. Eu tinha dois pés esquerdos, era muito ruim nisso", disse. O sorridente Carrillo conta no episódio da série original do Olympic Channel, Winter Tracks, que conta sua história.

Laços familiares: a inspiração vem de casa

Sua família tem sido um pilar essencial nessa jornada, apesar das inúmeras – e comuns – críticas fora do rinque.

"Apesar de receber muitas críticas por praticar uma disciplina artística, nunca permiti que esses comentários afetassem minha decisão", disse Carrillo. "Graças à ajuda da minha família, consegui ignorar os comentários que não estavam me ajudando a crescer e deixei de dar importância a eles. Concentrei-me apenas em fazer o que gosto, que é patinar."

Outro obstáculo que Carrillo teve que superar foram as finanças. Ele precisava de dinheiro para sonhar, pois seus pais perceberam que a patinação artística não é um esporte barato, principalmente em um país com infraestrutura limitada para apoiá-la em alto nível.

De fato, Carrillo treina em uma pista de gelo pública, em um shopping center.

"Para nós, o mais difícil foram as finanças. Tivemos que considerar a possibilidade de retirar as crianças da patinação por um mês porque, como diria a Goyo [Gregorio Núñez, treinador de Donovan], não podíamos pagar pelas aulas de patinação no gelo. ", lembra a mãe de Carrillo, Diana.

No entanto, todos os seus esforços foram recompensados.

“Foi tudo difícil, mas acho que valeu a pena. Não há dinheiro, mas temos filhos felizes [Donovan e sua irmã mais velha]”, completa Adolfo, seu pai.

Donovan Carrillo: Atleta Olímpico com grandes sonhos

O sonho Olímpico de Donovan começou em casa. Seus pais acenderam aquela chama.

"Chegar aos Jogos Olímpicos não tem preço", disse ele. "Desde criança, meus pais me ensinaram o que significa estar nos Jogos Olímpicos e que nem todo mundo tem a chance de estar nesse nível. Ter isso em mente tornou minha [qualificação Olímpica] ainda mais valiosa."

Para realizar seu sonho Olímpico, Donovan teve que se mudar em 2013 de Guadalajara para León com seu treinador, Gregorio.

"Quando saí de casa para iniciar esta jornada, foi muito difícil para meus pais e para mim", explicou Carrillo. "Sofremos muito com essa separação. E apesar de tentarmos manter contato por telefone, chat de vídeo, não é como estar lá".

Tetracampeão no México, Carrillo garantiu sua vaga Olímpica ao ficar em 20º no campeonato mundial em 2021, um dos eventos classificatórios para Beijing 2022.

Os anos e anos de esforço que levaram a esse momento incluíram uma carreira na patinação artística para Carrillo, e o trabalho cumpre o que ele chama de “o sonho de um menino que nunca desistiu”.

Porém melhor outra vez: não apenas um sonho próprio, um sonho que ele compartilhou e alcançou com sua própria família.