Cinco fatos sobre Gui Khury, nova estrela do skate brasileiro

O Brasil conquistou um ouro nos X Games Chiba 2022, com Rayssa Leal no skate street feminino. Mas outro brasileiro também impressionou o publico japonês: Gui Khury saiu da competição com duas medalhas.

Khury foi bronze no vert e prata na disputa da melhor manobra, também no vert. Saiba cinco curiosidades sobre o integrante da seleção júnior de skate do Brasil.

Gui Khury fez (mais um) 1080 nos X Games

Em 2021, Gui já havia quebrado muitas barreiras. Ele fez um 1080 (três voltas completas) nos X Games nos EUA e levou a medalha de ouro.

O curitibano foi apenas o terceiro skatista a completar a manobra em competição.

No Japão, Gui repetiu o 1080 na competição de manobras e terminou com a medalha de prata.

A idade de Gui Khury

O skatista nasceu em 18 de dezembro de 2008, completando 13 anos de idade em 2021. Ele é o mais jovem a ganhar uma medalha nos X Games no vert.

Com apenas oito anos, ele completou um 900, e também foi o mais jovem a participar dos X Games, quando tinha 10 anos e sete meses.

Impressionado com o talento do brasileiro, a lenda do skate Tony Hawk parabenizou Gui pelo feito.

A pista da casa da avó de Gui Khury

Gui começou no skate aos 4 anos de idade na Califórnia, nos EUA. De volta ao Paraná, no Brasil, a família conseguiu construir uma pista nos fundos da casa da avó do skatista para que ele pudesse treinar com tranquilidade.

Gui Khury andou na mega rampa de Bob Burnquist

Grande lenda do skate, o brasileiro Bob Burnquist também reconheceu o potencial de Gui e o chamou para andar na mega rampa de sua casa, nos EUA, quando o curitibano tinha nove anos. A rampa tem 170 metros de comprimento e 27 de altura.

Gui Khury compete no park visando Paris 2024

As pistas em que Gui obteve seus melhores resultados foram o halfpipe e o vert. No entanto, os Jogos Olímpicos só têm eventos de street e park.

Como muitos outros skatistas de vert fizeram antes de Tóquio 2020, o brasileiro está se aventurando no park com a esperança de competir nos Jogos e conquistar um bom resultado. Em Chiba, ele terminou na décima colocação neste evento.

