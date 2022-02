Brasileiros em Beijing 2022: Sabrina Cass para na segunda classificatória e Manex Silva não completa skiathlon

Dois brasileiros estiveram em ação neste domingo, 6 de fevereiro, nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022.

No moguls feminino do esqui estilo livre, Sabrina Cass parou na segunda fase classificatória, com o décimo sexto lugar. Apenas as 10 primeiras avançaram para a decisão do evento.

Com uma apresentação parecida com a primeira, em 3 de fevereiro, Sabrina teve um leve desequilíbrio ao aterrissar no primeiro salto, e teve a nota 62.12, quase a mesma da primeira descida, 62.20.

"Honestamente, não foi muito bom. Acho que poderia fazer melhor no primeiro salto, mas não consegui. Foi muito difícil", disse Sabrina, de 19 anos, ao Sportv.

Mesmo decepcionada, Sabrina tem muito do que se orgulhar. Ficou entre as 30 melhores do mundo em uma das provas mais concorridas do esqui estilo livre, um nível raro para atletas de inverno do Brasil.

"Não tem muitos atletas que conseguiram chegar nos Jogos Olímpicos, então estou muito orgulhosa de mim mesma", acrescentou.

Campeã mundial juvenil em 2019 pelos EUA, Sabrina ainda busca quebrar a barreira do top 20 mundial no moguls representando o Brasil. Isso não aconteceu em Pequim, mas ela tem um promissor futuro para continuar tentando.

Manex Silva não completa prova do skiathlon

No esqui cross-country, Manex Silva não completou o skiathlon, em que 15km são percorridos em estilo clássico e outros 15km em estilo livre. Ao levar uma volta dos líderes perto de completar sua terceira volta, o brasileiro foi retirado da competição.

“Uma prova que eu nunca tinha feito porque na minha idade não tem. Eu tinha a expectativa de ser alcançado um pouco mais tarde, mas estou feliz de poder estar aqui. Comecei a corrida um pouco rápido demais, na primeira volta me senti bem, mas na segunda vi que tinha forçado um pouco e ia sofrer muito. Consegui terminar a segunda volta, mas na terceira, quase no finalzinho, os líderes estavam perto e eu tive que deixar a competição”, afirmou Manex, de 19 anos.

O brasileiro também achou a pista de Pequim complexa para ele, que costuma competir em torneio juvenis. “Normalmente, nas pistas que a gente compete não tem tanto subida, e as que tem não são tão fortes. Aqui, a maior parte da competição é subindo, as descidas são curtas, não dá tempo de recuperar. A neve também como é artificial, um pouco diferente da natural. Enfim, é uma pista muito dura”, disse.

Manex tem todos os recordes do Brasil no cross-country masculino e foi o primeiro atleta do país a se classificar para os Jogos Olímpicos de Inverno na modalidade pelo critério A, que dá a ele a oportunidade de disputar todas as provas individuais, incluindo o skiathlon, que não era sua prioridade.

"A prova de hoje e a dos 50km [largada em massa] vão servir como preparação, não são meu objetivo principal e não é onde sou mais forte. Vou largar e fazer o melhor possível. O foco é no sprint e nos 15km [clássico]. Já senti como é a pista, como é quando você esquia com alta intensidade. Vai ser bom para as próximas provas, pra já ir aquecendo os motores e ter sensação de como é a competição”, acrescentou o brasileiro.

O esquiador retorna às competições em 8 de fevereiro no sprint individual, às 16:50 locais (5:50 de Brasília).