Brasil termina em 29º nas duas primeiras baterias do bobsled em Beijing 2022

No início de sua quinta participação no bobsled em Jogos Olímpicos de Inverno, o Brasil terminou na 29º colocação na dupla masculina em Beijing 2022 após duas baterias, realizadas nesta segunda-feira, 14 de fevereiro, no Centro de Esportes de Pista, em Yanqing.

A dupla formada pelo piloto Edson Bindilatti e por Edson Martins acabou com um tempo de 2min02s47 somando as duas descidas.

No geral, a liderança é dos alemães Francesco Friedrich, piloto, e Thorsten Margis. Eles lideram com um tempo de 1min58s38 - o menor tempo é o melhor classificado.

Friedrich venceu os eventos de dupla e quádruplo em PyeongChang 2018 e é sete vezes campeão mundial nas duplas, incluindo o atual título.

LEIA: Cinco curiosidades sobre a seleção brasileira de bobsled

Primeira bateria é melhor para brasileiros

Edson Bindillati, e Edson Martins terminaram a primeira descida em 1min01s11 - os alemães 59s02. Eles ficaram na 29ª colocação em 30 trenós.

Na bateria seguinte, o tempo dos brasileiros foi de 1min01s36, contra 59s36 dos alemães. Ao final, eles permaneceram em 29º lugar.

Baterias finais acontecem amanhã

As duas últimas baterias do bobsled serão disputadas amanhã, dia 15, às 20h15 e 21h50 locais (7h15 e 8h50 de Brasília).

O objetivo do Brasil é ao menos garantir lugar entre os 20 melhores tempos na soma das três baterias, o que lhe permitirá correr a quarta e última descida.

Contando com Bindillati, a melhor participação do Brasil na modalidade em Jogos foi em PyeongChang 2018, com o 27º lugar no 2-man e o 23º no 4-man (quarteto).

No Brasil, é possível acompanhar os Jogos Olímpicos de Inverno no Olympics.com e nos canais Globo/SPORTV.