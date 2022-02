Em busca da descida perfeita, bobsled do Brasil estreia em Beijing 2022

São 20 anos desde a primeira vez em que um trenó brasileiro deslizou em uma pista Olímpica. Foi nos Jogos de Inverno de Salt Lake City 2002. Ora com dois, quatro, mulheres e homens, a verdade é que a presença dos conjuntos brasileiros em Jogos não é incomum, espécie de "decano" das missões Olímpicas de inverno do Brasil.

Mais uma parte desta história será escrita em Beijing 2022, a partir desta segunda-feira, dia 14, às 20:05 pela hora local de Pequim (9:05 hora de Brasília), quando Edson Bindilatti e Edson Martins entrarão na pista de Yanqing com o trenó de dois atletas para a primeira bateria.

Pela quinta vez

Quando as lâminas brasileiras rasgarem o gelo de Yanqing abaixo na segunda-feira, isso vai oficializar a quinta participação do bobsled do Brasil em Jogos Olímpicos de Inverno. Ficou de fora apenas em Vancouver 2010.

"Antes éramos amadores. Quando começamos os nossos adversários iam para um lado e nós íamos para o outro. Não sabíamos a hora em que era para colocar o capacete, se vestir...por mais que tivéssemos vindo do esporte de rendimento, não sabíamos a dinâmica do bobsled. Zero. Saímos de "patinho feio" para sermos respeitados. Não apenas pelos outros, mas por nós mesmos," disse Edson Bindilatti, capitão do time brasileiro.

Equipe brasileira de bobsled na Vila Olímpica de Yanqing. Foto: Alexandre Castello Branco/COB

Será também a quinta vez em Jogos Olímpicos de Inverno de Bindilatti, um dos atletas do Brasil com mais participações em Jogos tanto de Inverno, quanto de Verão. "A gente brinca que foi ele quem fundou o bobsled," completa Edson Martins, integrante da equipe brasileira.

É isso mesmo. A história de Bindilatti se confunde com a história da modalidade no Brasil. Um dos pioneiros desse esporte no país competia no decatlo e, no fim do século passado, resolveu experimentar o bobsled. Sequer fazia ideia de ele que seria parte bastante importante da sua vida.

Em tempos de poucos recursos, adaptações e improvisos - com treinos em carrinhos de supermercado -, foi um dos responsáveis pela classificação para Salt Lake City 2002 e depois Turim 2006. "Pegávamos carrinho de supermercado, moto, até mesmo carro para simular o push (largada). A gente fazia com o que tinha e o carrinho de supermercado era o mais próximo de um trenó que havia," diz Bindilatti.

Voltou em Sochi 2014 e, quatro anos mais tarde, ele conduziu a equipe na melhor participação do Brasil na modalidade em Jogos, em PyeongChang, com o 27º lugar no trenó de dois atletas e o 23º no de quatro atletas.

Equipe brasileira de bobsled durante treino na pista de Yanqing em preparação para Beijing 2022. Foto: Alexandre Castello Branco/COB

Pelo top 20 em Pequim

Nesta quinta participação o time busca colocar o trenó brasileiro entre os 20 mais rápidos do planeta.

"Hoje, chegamos muito mais maduros. A expectativa é de alcançar a final. São 28 times entre os quartetos e 30 nas duplas e nós queremos estar entre os 20 melhores”, disse Edson Bindilatti para o site do Comitê Olímpico do Brasil (COB) sobre as expectativas para Beijing 2022, edição que será sua última participação em Jogos.

Em Pequim desde o final de janeiro, os brasileiros já treinam na pista de Yanqing, com 1615m e 16 curvas, sendo uma delas de 360 graus. "Chegar com antecedência foi muito bom! Estamos nos adaptando ao fuso horário, tivemos a oportunidade de fazer o reconhecimento da pista no começo da semana e pudemos participar desses treinos livre oferecidos pelo Comitê Organizador. Isso foi muito importante para nos adaptar à pista que vamos competir, ainda mais para nós que não conhecíamos esse percurso. É fundamental para quem está buscando um bom desempenho como a gente", colocou Bindilatti para o site do COB.

Dupla brasileira do bobsled 2-man, Edson Bindilatti e Edson Martins competem em St Moritz em janeiro de 2022. Foto: IBSF

Estão longe de casa há quase cinco meses, não apenas participando de provas internacionais pela América do Norte e Europa a fim de garantirem a classificação para Beijing 2022, o que aconteceu em meados de janeiro. Entretanto, também adquirem conhecimento e experiência para aumentar a competitividade do time e levar esse esporte para jovens brasileiros, o que explica a pista fixa de largada a ser inaugurada ainda em 2022, na cidade de São Caetano do Sul.

"O bobsled é esporte de inverno, mas todos os atletas do mundo treinam no verão. Com resultados esportivos, muita coisa vai acontecer, assim como a pista de largada, que é o fruto dos nossos resultados", comenta Bindilatti.

A equipe de bobsled do Brasil

A equipe brasileira é composta por cinco atletas (quatro titulares e um reserva) distribuídos em dois trenós:

Trenó 2 atletas

Edson Bindilatti

Edson Martins

Trenó 4 atletas

Edson Bindilatti

Edson Martins

Erick Vianna

Rafael Souza

Jefferson Sabino (reserva)

Programação

Trenó de 2 atletas: primeira descida no dia 14 de fevereiro às 20:05 (9:05 na hora de Brasília), segunda descida dia 14 às 21:40 (10:40 pelo horário de Brasília); dia 15 de fevereiro às 20:15 (9:15 na hora de Brasília) acontecerá a terceira descida, sendo a última delas também no dia 15 às 21:50 (10:50 pelo horário de Brasília).

primeira descida no dia 14 de fevereiro às 20:05 (9:05 na hora de Brasília), segunda descida dia 14 às 21:40 (10:40 pelo horário de Brasília); dia 15 de fevereiro às 20:15 (9:15 na hora de Brasília) acontecerá a terceira descida, sendo a última delas também no dia 15 às 21:50 (10:50 pelo horário de Brasília). Trenó de 4 atletas: primeira descida no dia 19 de fevereiro às 9:30 (dia 18 às 22:30 na hora de Brasília), segunda descida dia 19 às 11:05 (00:05 pelo horário de Brasília); dia 20 de fevereiro às 9:30 (dia 19 às 22:30 na hora de Brasília) acontecerá a terceira descida, sendo a última delas também no dia 20 às 11:00 (00:00 do dia 19 para o dia 20 pelo horário de Brasília).

Você pode acompanhar as emoções do bobsled de Beijing 2022 com as transmissões do Olympics.com e dos canais Globo/Sportv para o território brasileiro.

