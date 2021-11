Seleção brasileira de bobsled supera rótulo de 'país exótico', conquista respeito e mira quinta participação Olímpica

"Antes éramos amadores. Quando começamos os nossos adversários iam para um lado e nós íamos para o outro. Não sabíamos a hora em que era para colocar o capacete, se vestir...por mais que tivéssemos vindo do esporte de rendimento, não sabíamos a dinâmica do bobsled. Zero. Saímos de "patinho feio" para sermos respeitados. Não apenas pelos outros, mas por nós mesmos," diz Edson Bindilatti, membro da equipe brasileira de bobsled que busca uma vaga nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022.

Há pouco mais de 20 anos, em 1999, Bindilatti era reconhecido pelos resultados no decatlo brasileiro e sul-americano. Recebeu um convite para conhecer o bobsled e nunca mais saiu dele. E foi além: É referência, além de ser um "guardião" da modalidade e dos seus atletas. "A gente brinca que foi ele quem fundou o bobsled," completa Edson Martins, integrante da equipe brasileira.

Por um "gelo nunca antes deslizado", começava ali uma bela trajetória brasileira no bobsled. Outrora visto com estranheza pelos adversários - pelo histórico do país no esporte ou suas condições climáticas -, hoje é tratado com bastante respeito.

Uma trajetória que colocou o Brasil no mapa do esporte. De adaptações, invenções, reinvenções e inovações; frustrações e perdas, mas diversas conquistas. Na temporada de 2017, alcançaram o 17º lugar no ranking. Os brasileiros têm títulos na Copa América, troféus internacionais e vão em busca da quinta participação Olímpica (estiveram presentes em 2002, 2006, 2014 e 2018). Ademais, no próximo ano começa a construção de uma pista fixa de largada em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo.

Entretanto, querem mais.

Para além de uma medalha Olímpica, querem construir uma base, uma formação e aos poucos estabelecer uma cultura de um esporte de inverno no Brasil. "Depende de nós," completa Bindilatti, que também poderá garantir a participação em Jogos Olímpicos pela quinta vez.

Confira a entrevista do Olympics.com com a seleção brasileira masculina de bobsled.

Os treinos com carrinhos de supermercado

Esse começo não seria nada fácil. Era preciso estabelecer um ponto-de-partida. Era necessário aprender mais sobre a modalidade, treiná-la e competir. Aprender os macetes e as nuances do bobsled, aquilo que se aprende nas entrelinhas, com horas de prática e bastante experiência.

Diz o ditado que "o passo mais importante é o primeiro". Sim, é, desde que se saiba onde quer chegar. O bobsled do Brasil desde o princípio sempre soube: Crescer. Na ausência das ideais condições de tempo e temperatura, era preciso se adaptar e por um bom tempo a equipe brasileira simulou o trenó em carrinhos de supermercado.

GettyImages-1319330305 Foto: Buda Mendes

Bindilatti era um deles que adaptava os treinos no carrinho. Quando se lembra daquela rotina, ele para, respira, encara e reflete. A primeira palavra que vem à cabeça dele é "superação" e, em seguida, a expressão "força de vontade". "Não ficamos buscando motivos para dar desculpas. Nós seguimos em frente apesar de tudo, hoje olhamos para trás e sentimos orgulho", ele acrescenta.

Esses treinos adaptados davam, paulatinamente, o ritmo para a construção de um espírito de grupo, fundamental para que o bobsled do Brasil soubesse das suas origens, dos primeiros dias e o que tiveram que passar para dar valor a cada progresso - por menor que fosse.

"Pegávamos carrinho de supermercado, moto, até mesmo carro para simular o push (largada). A gente fazia com o que tinha e o carrinho de supermercado era o mais próximo de um trenó que havia," diz Bindilatti.

GettyImages-474182147 Foto: 2014 Getty Images

Questão de respeito

Ao mesmo tempo que a equipe brasileira trabalhava, as competições passaram a ser mais comuns. Em 2002, a classificação para os Jogos Olímpicos de Inverno de Salt Lake City, onde conseguiram o 27º lugar. Quatro anos depois, em Turim 2006, a 25ª posição.

Depois da ausência em Vancouver 2010, o retorno em Sochi 2014 com o trenó de duas mulheres (19º lugar com Fabiana Santos e Sally da Silva) e o de quatro homens, que foi o 26º colocado. Entre os Jogos de Sochi e de PyeongChang, dois títulos de Copa América para o quarteto masculino (2015 e 2018).

Nos Jogos de 2018, o Brasil foi representado apenas no masculino, mas além do quarteto, também por uma dupla: Edson Bindilatti e Edson Martins ficaram em 27º. No trenó de quatro atletas - composto também por Bindilatti e Martins mas que ainda estavam Odirlei Pessoni e Rafael Souza -, um histórico 23º lugar.

Olhar para trás e observar todo esse avanço é motivo de bastante orgulho, mas também de bastante responsabilidade com o que está por vir.

Tão importante quanto os resultados, o bobsled brasileiro passou a ser respeitado. Ao refletir sobre esse respeito e o que ele significa, Bindilatti não hesita: "Significa que toda a dificuldade, o sacrifício, os 'nãos' que recebemos valeram a pena. Se você não acreditar naquilo que você quer, naquilo que você almeja, ninguém vai acreditar."

GettyImages-923600752 Foto: 2018 Getty Images

Em Pequim pela segunda vez

Um dos novos integrantes da equipe brasileira de bobsled poderá ser um dos poucos atletas brasileiros presentes em edições de Jogos tanto de Verão, quanto de Inverno. Jefferson Sabino esteve em 2008, quando representou o Brasil no salto triplo e, agora no bobsled, tem a chance de estar novamente em Pequim: "Realmente ter essa oportunidade de retornar a Pequim em edição de Jogos Olímpicos, eu nunca tinha imaginado. Ainda mais depois de tanto tempo para mim, um atleta de rendimento," afirmou Sabino.

Além disso, um outro detalhe. Ele já teve uma experiência na modalidade e retorna a ela depois de quase 20 anos: "Eu gostei bastante. Conforme passaram os treinos e as competições, o medo passou e fiquei empolgado," relembra Sabino.

Ao ser perguntado se passou pela cabeça estar novamente presente em Jogos e no bobsled, ele coloca: "Não imaginava voltar e quanto mais voltar no bobsled. Quando eu não me classifiquei para a Rio 2016, pensei em me aposentar. Me retirei do rendimento mas mantive o ritmo, só que abriram as inscrições para o bobsled e fui aceito."

A ausência de Odirlei Pessoni

O bobsled do Brasil ainda sente bastante a perda de Odirlei Pessoni, que morreu em acidente automobilístico em março de 2021. Integrante da equipe, esteve presente em Sochi 2014 e PyeongChang 2018.

Todos consideravam-no o "coração" do time e uma espécie de "Professor Pardal" (personagem dos desenhos animados conhecido pelas invenções). Foi o responsável pelo planejamento e construção da primeira pista móvel para largada da equipe, além de ser o mecânico dos trenós do Brasil.

"Ele podia não ser o melhor preparado fisicamente, mas na hora decisiva ele se saía melhor que todos. Perdemos um irmão. Eu o trouxe para o time em 2008, tínhamos muitos planos para o esporte e havíamos conversado um dia antes. Foi-se um membro da família," disse Bindilatti sobre Odirlei Pessoni.

Como homenagem, os capacetes da equipe brasileira de bobsled na Copa América deste ano têm uma foto de Pessoni.

A equipe brasileira de bobsled, com Edson Martins, Rafael Souza, Luis Bacca, Erick Vianna, Jefferson Sabino, Edson Bindilatti e Gustavo Ferreira, posa com o capacete que homenageia Odirlei Pessoni, que fazia parte da equipe e faleceu em abril de 2021. Foto: Buda Mendes

O futuro

Bindilatti e Sabino sonham com medalhas Olímpicas para o bobsled do Brasil. Entretanto, pensam mais adiante. Acreditam que o mais importante é o reconhecimento da modalidade por mais brasileiros e implementar uma cultura de esportes de inverno no país. A Arena Ice Brasil é parte deste processo, tal qual a construção da pista fixa de largada, em 2022. São um começo.

"O bobsled é esporte de inverno, mas todos os atletas do mundo treinam no verão. Com resultados esportivos, muita coisa vai acontecer, assim como com a pista de largada, que é o fruto dos nossos resultados. Precisamos de parceiros e de pessoas que acreditam no esporte," comenta Bindilatti.

Em uma mesma linha de pensamento, Sabino complementa: "Venho do atletismo. Precisamos ter uma base, formação de atletas. O atletismo no Brasil é centenário. Teles da Silva foi uma das primeiras referências, Adhemar Ferreira da Silva veio bem depois e já foi há muito tempo. O bobsled do Brasil é muito novo! Um trabalho com a base vai fazer com que tenhamos mais pessoas conhecendo o esporte, praticando e consequentemente vamos ter mais apoiadores. O Brasil é um país que exporta aviões. Por que não podemos produzir lâminas e trenós?"

O bobsled do Brasil sabe de onde veio e o que quer pela frente. Há toda uma bela história sendo escrita diariamente e ainda há muito para acontecer. Não ouse duvidar.