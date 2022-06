Brasil está nas finais feminina e masculina do Mundial de Vôlei de Praia: saiba como assistir

Após passar em branco tanto no Mundial de 2019 quanto nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 em 2021, o Brasil está de volta ao pódio dos maiores torneios do vôlei de praia, em ambos os gêneros.

Ana Patricia/Duda disputam o ouro do Mundial no feminino e Renato/Vitor Felipe no masculino em 2022. Uma terceira medalha pode vir com André/George na disputa do bronze também neste domingo, 19 de junho.

A dupla feminina brasileira derrotou neste sábado, 18 de junho, as suíças medalhistas de bronze em Tóquio Heidrich e Vergé-Depré por 2 sets a 0, parciais de 21-19 e 21-13. Elas encaram na disputa pelo ouro as canadenses Bukovec/Brandie.

Parceiras campeãs nos Jogos Olímpicos da Juventude Nanjing 2004, Ana Patricia e Duda se reuniram em 2022 já mirando Paris 2024. Ambas buscam sua primeira medalha em Mundiais.

Na campanha, elas derrotaram as fortes canadenses Pavan/Melissa e as brasileiras Barbara/Carol Solberg, que vinham em grande fase.

No masculino, Renato e Vitor Felipe carimbaram o ingresso para a final ao vencerem os americanos Schalk e Brunner em dois sets, 21-17 e 21-19. Um momento decisivo da campanha foi o triunfo diante dos italianos Nicolai/Cottafava por 2 a 1. Os dois também estreiam em final de Mundial.

Os adversários de Renato/Vitor Felipe serão os noruegueses Mol/Sorum, atuais campeões Olímpicos, que passaram pelos brasileiros André/George na semifinal por 2 a 0, 21-14 e 21-18. Os europeus carregam o favoritismo para a final.

Confira os horários das disputas de medalha em 19 de junho, que serão transmitidas no Brasil pelo Sportv: